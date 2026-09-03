Antes del registro a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez, debes revisar que este documento cumpla con los requisitos

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Debes cumplir requisitos para el registro a becas. Foto: Cuartoscuro

En septiembre millones de estudiantes a nivel nacional tendrán la oportunidad de registrarse para recibir las becas Rita Cetina y Benito Juárez, que apoyan a los estudiantes a no abandonar sus estudios en secundaria y bachillerato. Sin embargo, para este trámite es importante revisar con anticipación la documentación, especialmente un requisito indispensable.

Para que no pierdas la oportunidad de recibir los apoyos económicos que entrega el Gobierno federal, es importante verificar que tu CURP esté certificada y actualizada antes de que inicie el proceso de registro.

La CURP debe estar certificada

Uno de los principales requisitos para solicitar las Becas Rita Cetina y Benito Juárez es contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Las autoridades recomiendan verificar que el documento incluya la leyenda:

“CURP certificada: verificada con el Registro Civil”

Esta validación permite confirmar que los datos del estudiante coinciden con los registros oficiales y ayuda a evitar problemas durante el proceso de incorporación a los programas sociales.

Si la CURP no aparece certificada, los interesados deben realizar la actualización correspondiente antes de iniciar su registro.

¿Qué requisitos se piden para las becas?

Aunque la convocatoria específica para el nuevo periodo de incorporación aún no ha sido publicada, los procesos anteriores en línea han solicitado documentos como:

CURP certificada del estudiante.

del estudiante. Identificación oficial del padre, madre o tutor .

. Comprobante de domicilio .

. Datos de contacto actualizados.

actualizados. Información escolar del alumno beneficiario.

Las autoridades recomiendan tener toda la documentación digitalizada y disponible para facilitar el trámite cuando se abra la plataforma.

¿Cuándo inicia el registro?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ya confirmó que el proceso de incorporación para nuevos beneficiarios se realizará durante septiembre de 2026.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer una fecha exacta para el inicio de los registros, por lo que estudiantes y familias deberán mantenerse atentos a los canales oficiales.

¿Cuánto entregan las becas?

Actualmente, tanto la Beca Universal Rita Cetina para estudiantes de secundaria como la Beca Universal Benito Juárez para educación media superior contemplan un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por familia beneficiaria.

Por ello, las autoridades recomiendan preparar con anticipación los documentos requeridos para evitar contratiempos cuando se habilite el registro durante septiembre.

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