Beca Rita Cetina: ¿quién puede recibirla y cuánto dinero entrega?

GENERANDO AUDIO...

Beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro.

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un apoyo del Gobierno de México para familias con niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de educación básica. El programa contempla apoyos económicos para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, de acuerdo con las reglas y convocatorias vigentes.

Para conocer si una escuela forma parte de la cobertura, las familias pueden consultar el Buscador de Escuelas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Beca Rita Cetina: ¿cuánto dinero entrega?

Primaria: otorga 2 mil 500 pesos en un pago único anual por cada estudiante

otorga en un pago único anual por cada estudiante Secundaria: otorga mil 900 pesos bimestrales por familia

otorga bimestrales por familia Estudiante adicional en secundaria: se suman 700 pesos bimestrales por cada alumno extra

¿Qué requisitos pide la Beca Rita Cetina?

Entre las condiciones señaladas para acceder al programa se encuentra que al menos una hija, hijo o menor a cargo esté inscrito en una escuela pública de educación básica, bajo la modalidad escolarizada.

Para determinadas etapas del programa también se contempla que el plantel esté ubicado en una localidad prioritaria o que se trate de una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

Además, la familia no debe recibir otra beca federal destinada al mismo propósito.

¿Cómo saber si una escuela participa?

Las familias pueden consultar el Buscador de Escuelas de la Coordinación Nacional de Becas para verificar si el plantel está considerado dentro de la cobertura del programa.

También deben mantenerse pendientes de las convocatorias oficiales, ya que ahí se indican las fechas de registro, documentos necesarios y mecanismos para conocer los resultados.

En caso de ser seleccionadas, las personas beneficiarias reciben el apoyo mediante una tarjeta del Banco del Bienestar, conforme al calendario correspondiente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.