Mi Beca para Empezar CDMX: fechas, montos y cómo registrarse en 2026

GENERANDO AUDIO...

Familias de la CDMX podrán solicitar Mi Beca para Empezar. Foto: Cuartoscuro

Las familias de la Ciudad de México (CDMX) que tengan estudiantes de educación básica podrán solicitar su incorporación a Mi Beca para Empezar CDMX 2026-2027 durante el periodo establecido por las autoridades capitalinas.

El registro para el nuevo ciclo escolar comenzará este 31 de agosto de 2026 y permanecerá abierto hasta el 30 de octubre. El trámite deberá realizarse dentro de ese periodo para que la información pueda ser revisada.

El programa busca apoyar a las familias con parte de los gastos relacionados con la educación mediante depósitos económicos destinados a estudiantes que cumplen con los criterios establecidos en la convocatoria.

¿Cuánto dinero entrega Mi Beca para Empezar?

El programa contempla un apoyo económico mensual cuyo monto depende del nivel educativo del estudiante.

De acuerdo con la información proporcionada para el ciclo 2026-2027, los montos son:

Preescolar: 600 pesos mensuales

Primaria: 650 pesos mensuales

CAM: 600 pesos mensuales

El recurso se entrega mediante el mecanismo de pago establecido por el programa.

Las fechas específicas de los depósitos pueden estar sujetas al calendario que determinen las autoridades capitalinas.

¿Cuáles son las fechas de registro de Mi Beca para Empezar 2026?

El periodo de inscripción para Mi Beca para Empezar 2026-2027 será del 31 de agosto al 30 de octubre de 2026.

Durante estas fechas, las madres, padres o personas tutoras podrán ingresar a la plataforma habilitada para realizar el trámite correspondiente.

Es importante completar el procedimiento antes del cierre de la convocatoria, ya que una solicitud iniciada pero no concluida podría no considerarse como un registro válido.

Las autoridades pueden emitir actualizaciones sobre el programa, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales durante el periodo de inscripción.

¿Quiénes pueden solicitar Mi Beca para Empezar?

El apoyo está dirigido a estudiantes que cursan educación básica en escuelas públicas de la CDMX, de acuerdo con los criterios establecidos para el programa.

Entre los niveles considerados se encuentran:

Preescolar

Primaria

Secundaria

También pueden incorporarse estudiantes de Centros de Atención Múltiple (CAM), siempre que cumplan las condiciones señaladas en la convocatoria.

La inscripción no implica por sí misma la incorporación automática al programa, debido a que la información proporcionada debe ser revisada y validada.

Mi Beca para Empezar: requisitos y cómo solicitar el beneficio

Para comenzar el trámite, la persona responsable del estudiante debe contar con una cuenta Llave CDMX, ya que este mecanismo permite ingresar a los servicios digitales de la capital.

También es necesario disponer de la documentación solicitada para acreditar la identidad de la persona tutora y la información relacionada con el estudiante.

Entre los documentos que deben tenerse preparados se encuentran:

Identificación oficial vigente del tutor o tutora

Comprobante de domicilio reciente

Información escolar del estudiante

Los datos capturados deben coincidir con los registros correspondientes, por lo que es recomendable revisar cuidadosamente la información antes de enviar la solicitud.

¿Cómo registrarse paso a paso en Mi Beca para Empezar?

El trámite se realiza por internet y la persona tutora deberá completar la información solicitada en la plataforma correspondiente.

Ingresa o crea tu cuenta Llave CDMX: El primer paso consiste en contar con una cuenta Llave CDMX activa para poder acceder al trámite.

Si todavía no tienes una, deberás crearla siguiendo las instrucciones de la plataforma oficial.

Reúne los documentos: Antes de comenzar el formulario, ten a la mano la identificación oficial, comprobante de domicilio y los datos del estudiante.

Esto permitirá completar el procedimiento sin interrupciones.

Captura la información solicitada: Ingresa los datos personales, escolares y de la persona tutora que solicite el sistema.

Revisa que nombres, fechas y demás información sean correctos antes de continuar.

Envía la solicitud: Una vez completados los campos, revisa nuevamente la información y confirma el envío del registro.

Si el sistema genera un folio o comprobante, guárdalo para futuras consultas.

Espera la validación: Después de enviar la solicitud, las autoridades realizarán la revisión correspondiente.

La incorporación al programa dependerá de que la información proporcionada cumpla con los criterios establecidos para Mi Beca para Empezar 2026-2027.

¿Dónde se hace el registro de Mi Beca para Empezar?

El procedimiento se realiza en línea, por lo que no es necesario acudir inicialmente a una oficina para entregar la solicitud.

La persona interesada deberá utilizar la plataforma oficial habilitada para el programa y completar el trámite durante el periodo de registro.

Antes de ingresar, se recomienda contar con una conexión estable a internet y tener preparados los documentos requeridos.

De esta manera, las familias podrán realizar el trámite desde un dispositivo con acceso a internet y conservar el comprobante generado por el sistema.

¿Qué pasa después de hacer el registro?

Completar el formulario no significa que el apoyo quede aprobado de manera inmediata.

La información proporcionada debe pasar por un proceso de revisión para determinar si el estudiante cumple con las condiciones de incorporación.

Por ello, es importante conservar el folio o comprobante de registro y mantenerse atento a las comunicaciones oficiales.

El periodo para solicitar Mi Beca para Empezar CDMX 2026-2027 permanecerá abierto hasta el 30 de octubre de 2026, por lo que las familias interesadas deberán realizar el procedimiento dentro de las fechas establecidas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.