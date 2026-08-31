Beca Rita Cetina: ¿cuál recibes? Así puedes diferenciarla

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Beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro.

La Beca Rita Cetina contempla dos esquemas de apoyo para estudiantes de escuelas públicas: uno dirigido a primaria, que entrega un pago anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, y otro para secundaria, que otorga mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional de secundaria.

Aunque ambos forman parte de los apoyos educativos del Gobierno de México y utilizan la tarjeta del Banco del Bienestar para entregar los recursos, existen diferencias importantes en el monto, la periodicidad y el nivel educativo al que están dirigidos.

¿Qué es la Beca Rita Cetina para primaria?

En 2026 se incorporó un esquema específico para estudiantes de primaria pública, denominado Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina”.

Este apoyo consiste en un pago único anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante de primaria registrado. El recurso está destinado a contribuir con los gastos relacionados con útiles y uniformes escolares.

El depósito de este apoyo se realizó durante agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027. El calendario oficial estableció los depósitos entre el 3 y el 14 de agosto.

¿Cuánto puedes recibir si tienes más de un hijo en primaria?

El apoyo se entrega por cada estudiante de primaria, por lo que una familia puede recibir más de 2 mil 500 pesos si tiene varios hijos inscritos en este nivel.

Por ejemplo:

Un estudiante: 2 mil 500 pesos al año

2 mil 500 pesos al año Dos estudiantes: 5 mil pesos al año

5 mil pesos al año Tres estudiantes: 7 mil 500 pesos al año

Es decir, el monto aumenta conforme al número de niñas y niños de primaria que formen parte del registro.

¿Cómo funciona la Beca Rita Cetina para secundaria?

El segundo esquema corresponde a la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, dirigida a familias con estudiantes de secundaria en escuelas públicas.

A diferencia del apoyo para primaria, esta beca se entrega de manera bimestral. El monto es de mil 900 pesos por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional de secundaria.

Por ejemplo:

Un estudiante de secundaria: mil 900 pesos bimestrales

mil 900 pesos bimestrales Dos estudiantes de secundaria: 2 mil 600 pesos bimestrales

2 mil 600 pesos bimestrales Tres estudiantes de secundaria: 3 mil 300 pesos bimestrales

El apoyo se entrega durante los bimestres correspondientes al ciclo escolar; julio y agosto no forman parte del periodo de pagos por ser vacaciones. Para el ciclo 2026-2027, el siguiente pago corresponde al bimestre septiembre-octubre y está previsto para octubre.

¿Cuál es la diferencia entre las dos Becas Rita Cetina?

La principal diferencia está en el nivel educativo y la forma de pago:

Característica Primaria Secundaria Apoyo $2 mil 500 $mil 900 + $700 por estudiante adicional Periodicidad Anual Bimestral Beneficiario Cada estudiante Estudiante Nivel Primaria pública Secundaria pública Objetivo principal Útiles y uniformes Permanencia escolar y gastos educativos

Por su parte, la modalidad para secundaria mantiene el esquema de mil 900 pesos por familia y 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria que corresponda.

¿Cómo saber cuál Beca Rita Cetina tienes?

Si tu hija o hijo está en primaria pública, el apoyo correspondiente en 2026 es el de 2 mil 500 pesos anuales por estudiante para útiles y uniformes.

Si está en secundaria pública, corresponde el esquema de mil 900 pesos bimestrales por familia, con un incremento de 700 pesos por cada estudiante adicional de secundaria.

Ambos apoyos buscan contribuir a que las familias cuenten con recursos para que sus hijas e hijos permanezcan en la escuela y concluyan sus estudios.

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