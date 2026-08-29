Beca Uniformes y Útiles CDMX: ¿qué hacer si no recogiste la tarjeta?

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¿No recogiste la tarjeta de Uniformes y Útiles en CDMX? Foto: Getty

Las familias de la Ciudad de México que tienen estudiantes beneficiarios del apoyo de Uniformes y Útiles Escolares y no pudieron recoger su tarjeta en la Utopía Mixihuca todavía pueden realizar el trámite para recibirla.

El Gobierno capitalino informó que las personas convocadas que no acudieron a la sede de entrega pueden presentarse en las oficinas correspondientes con la documentación solicitada.

Tarjeta de Uniformes y Útiles: qué documentos necesitas

Para recoger la tarjeta del apoyo escolar, madres, padres o tutores deben presentar:

Identificación oficial vigente , en original y copia.

, en original y copia. CURP del estudiante beneficiario.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.

con una antigüedad máxima de tres meses. El aviso de convocatoria para recoger la tarjeta.

Este aviso pudo llegar mediante WhatsApp, correo electrónico o una carta enviada al domicilio.

En caso de no contar con la convocatoria, las familias pueden consultar si el estudiante es beneficiario mediante su CURP en el portal del Fideicomiso Bienestar Educativo.

¿Cuánto dinero entrega el programa en CDMX?

El apoyo de Uniformes y Útiles Escolares contempla un depósito anual para:

Preescolar y CAM Preescolar: $970 pesos

$970 pesos Primaria y CAM Primaria: $1,100 pesos

$1,100 pesos Secundaria, CAM Secundaria y CAM Laboral: $1,180 pesos

El recurso se entrega en un solo depósito. La forma de recibirlo depende de si el estudiante ya era beneficiario o si ingresó por primera vez al programa.

El depósito se realiza a través del vale electrónico o tarjeta utilizada para el programa Mi Beca para Empezar.

Quienes ya participaron en ciclos anteriores pueden continuar utilizando la tarjeta que recibieron previamente, por lo que no necesitan realizar un nuevo trámite para obtener otra.

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