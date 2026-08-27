Mi Beca para Empezar: lo que se sabe sobre el próximo depósito de hasta 650 pesos para preescolar y primaria

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Mi Beca para Empezar se da a alumnos de preescolar y primaria. Foto: Cuartoscuro

El ciclo escolar 2026-2027 está a punto de comenzar y, con él, la dispersión de diversos apoyos educativos entregados por las autoridades. Uno de ellos es Mi Beca para Empezar, programa del Gobierno de la Ciudad de México que otorga hasta 650 pesos mensuales a estudiantes de educación básica.

Aunque las autoridades aún no han dado a conocer una fecha específica para el primer depósito del nuevo ciclo escolar, el programa mantiene su operación regular y se espera que los recursos comiencen a entregarse durante los primeros días hábiles del mes, como ocurre habitualmente.

Por ello, el Fideicomiso Bienestar Educativo pidió a las familias mantenerse atentas a los canales oficiales para conocer el calendario definitivo de pagos.

¿Cuándo llegará el próximo depósito?

De acuerdo con las reglas de operación del programa, los depósitos se realizan durante los primeros días hábiles de cada mes del ciclo escolar.

Hasta el momento no se ha anunciado una fecha específica para el primer pago del ciclo 2026-2027, aunque se prevé que siga el mismo esquema aplicado en años anteriores.

En el caso de los estudiantes de nuevo ingreso, tampoco existe una fecha oficial de dispersión, pero se espera que reciban el apoyo una vez concluido y validado su registro, en fechas cercanas a las del resto de los beneficiarios.

¿De cuánto es el apoyo?

Los montos vigentes de Mi Beca para Empezar son:

Preescolar: 600 pesos mensuales.

600 pesos mensuales. Primaria: 650 pesos mensuales.

650 pesos mensuales. Centros de Atención Múltiple (CAM): 600 pesos mensuales.

El programa busca fortalecer el ingreso de las familias y contribuir a reducir la deserción escolar entre estudiantes de educación pública en la Ciudad de México.

¿Quiénes pueden recibir Mi Beca para Empezar?

El apoyo está dirigido a estudiantes:

Inscritos en escuelas públicas de preescolar y primaria de la Ciudad de México.

de la Ciudad de México. Alumnos de Centros de Atención Múltiple (CAM) .

. Personas inscritas en primaria para adultos dentro de la capital.

El programa no aplica para alumnos de escuelas particulares ni para estudiantes que cursen sus estudios en planteles ubicados fuera de la Ciudad de México.

¿Cómo registrarse?

Los tutores deberán contar con:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

CURP del beneficiario certificada.

Cuenta Llave CDMX Expediente.

Una vez creada la Cuenta Llave CDMX, el registro puede realizarse en la página oficial del Fideicomiso Bienestar Educativo.

Las autoridades recomiendan tener actualizada toda la información para evitar retrasos en la incorporación al programa.

¿Qué pasa con los alumnos de nuevo ingreso?

Los estudiantes que ingresan por primera vez a una escuela pública de la Ciudad de México deberán esperar a que su información sea validada por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

Si al momento de realizar el trámite el sistema no encuentra al estudiante, las autoridades recomiendan intentar nuevamente algunos días después de que la inscripción escolar quede registrada.

Por ahora, el Fideicomiso Bienestar Educativo no ha informado una fecha específica para la dispersión de apoyos a nuevos beneficiarios, aunque se espera que ocurra conforme avance el proceso de validación y en fechas similares a las del resto de los estudiantes inscritos en el programa.

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