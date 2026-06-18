¿Habrá pago de la Beca Rita Cetina por vacaciones en julio y agosto 2026?

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Pago anticipado de Beca Rita Cetina en dos estados. Foto: Cuartoscuro

Los alumnos de secundaria no recibirán pago de la Beca Rita Cetina durante julio y agosto debido a las vacaciones de verano de este 2026.

La Coordinación Nacional de Becas realizó el último depósito correspondiente al bimestre de mayo y junio de este año. A su vez, es el último del ciclo escolar 2025-2026.

Tras eso, no se realiza ningún pago de la Beca Rita Cetina a los alumnos de secundaria durante el periodo de julio a agosto porque son vacaciones de verano de este 2026, esto ha indicado la Coordinación Nacional de Becas en distintos comunicados.

Y es que, el Ejecutivo sólo brinda este apoyo para los gastos relacionados a las actividades académicas. No obstante, esto no significa que los estudiantes pierdan este apoyo. Los pagos se reanudarán en septiembre de este año.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en secundaria

La Beca Rita Cetina para secundaria contempla un apoyo de mil 900 pesos por estudiante; se agregan 700 pesos extra por cada menor en el mismo nivel educativo dentro de una familia.

En cambio, existe una versión de esta beca para primaria por un monto de 2 mil 500 pesos anuales para útiles y uniformes.

Fechas de pago para secundaria

Enero-febrero: primera quincena de enero

Marzo-abril: primera de abril

Mayo-junio: primera de junio

Septiembre-octubre: primera de septiembre

Noviembre-diciembre: primera de noviembre

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