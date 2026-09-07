Convocatoria para la beca Sonora Internacional 2026: requisitos y fechas clave

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Beca para estudiantes de educación superior. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Gobierno del estado de Sonora abrió la convocatoria de la beca “Sonora Internacional 2026”, que ofrece apoyos económicos para alumnos sonorenses de buen promedio que se encuentran estudiando en el extranjero. Conoce los requisitos para obtener este apoyo económico.

En total se entregarán 25 becas que consisten en un apoyo económico por la cantidad de 200 mil pesos, el cual podrá ser pagado en una sola exhibición o varias exhibiciones dentro del ejercicio fiscal 2026.

Requisitos para recibir la beca “Sonora Internacional 2026”

Ser una persona originaria del estado de Sonora nacida en el estado o con residencia comprobable

Tener entre 18 y 35 años cumplidos al momento de la postulación al presente programa

Estar cursando actualmente un programa académico de nivel licenciatura o posgrado en una institución internacional reconocida, fuera del territorio mexicano

Participar en un programa de intercambio, doble titulación o posgrado completo, con duración mínima de un semestre académico (2026-2)

El promedio para acceder al estímulo educativo que se otorga en la presente convocatoria será un mínimo de 85 de la institución educativa y éste deberá acreditarse con un “Comprobante de calificaciones o kárdex” completo

Las personas solicitantes deberán realizar, sin excepción, la solicitud en línea “Sonora Internacional 2026”

Autenticidad y claridad del mensaje en el video de postulación

Compromiso académico y social

Impacto potencial del aprendizaje internacional

Representación positiva de Sonora

Documentos requeridos

Identificación oficial mexicana vigente

Comprobante de residencia estatal

Constancia de estudios vigente

Historial académico

CURP

Cuenta bancaria

Video de postulación

Fechas clave de la la beca “Sonora Internacional 2026”

La solicitud de la beca “Sonora Internacional 2026” estará disponible del 28 de agosto al 11 de septiembre de 2026. Los resultados se darán a conocer el próximo 16 de octubre, en la página web https://becasycredito.sonora.gob.mx/

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