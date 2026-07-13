¿Cuál es la fecha límite para recoger la tarjeta Bienestar de la Beca Rita Cetina para primaria?

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Foto: Cuartoscuro

Hay una buena noticia para los padres que todavía no recogen la tarjeta del Bienestar para la Beca Rita Cetina de primaria, ya que la fecha límite es el 31 de julio de 2026.

Desde el pasado 18 de mayo inició la entrega de tarjetas para alumnos de primaria en los distintos planteles educativos del país.

Sin embargo, los padres que recibieron la tarjeta tienen como fecha límite el 31 de julio para recoger el plástico y recibir la Beca Rita Cetina 2026, de acuerdo con la información brindada por el Coordinador Nacional de Becas Bienestar, Julio León.

Cada escuela avisará sobre la nueva fecha y horario para la entrega de las tarjetas pendientes. Por ello, las familias deben mantenerse al tanto de los avisos en sus respectivos planteles.

Es importante subrayar que la Secretaría del Bienestar no cancela las tarjetas que no fueron recogidas a tiempo, por lo que estas seguirán vigentes para recibir el apoyo anual.

Si requieres más orientación, puedes acudir a alguna Oficina de Atención de Becas para el Bienestar. Consulta las ubicaciones en este enlace.

¿En qué consiste la Beca Rita Cetina para primaria?

Se trata de un apoyo de 2 mil 500 pesos anuales por estudiante de primaria pública para la compra de útiles y uniformes escolares. Su finalidad es apoyar a la economía de las familias y evitar la deserción escolar.

La convocatoria para este año terminó en marzo, por lo que el próximo registro será en 2027.

No hay una fecha fija para la publicación de la convocatoria. Se recomienda a los interesados estar pendientes del registro en marzo del próximo año.

Actualmente, el Gobierno federal tiene a 20 millones 132 mil 490 becarios en los distintos programas, desde preescolar hasta universidad. Eso equivale a una inversión de 136 mil 627 millones 498 mil 500 pesos.

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