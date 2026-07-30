Beca Rita Cetina: éste sería el calendario estimado de pagos para primaria en agosto de 2026

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Entrega de tarjetas termina el 31 de julio. Foto: Cuartoscuro

Miles de familias que recientemente recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar están a la espera del primer depósito de la Beca Rita Cetina para primaria, un apoyo económico extraordinario que busca ayudar con los gastos del próximo ciclo escolar.

Aunque hasta el momento la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar no ha publicado un calendario oficial de pagos, los antecedentes de dispersión de otros programas sociales federales y algunos calendarios tentativos que circulan entre beneficiarios permiten anticipar cómo podría realizarse la entrega del recurso durante agosto.

¿Ya existe una fecha oficial de pago para la Beca Rita Cetina en primaria?

Por ahora, no. Las autoridades educativas continúan con la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a madres, padres y tutores de estudiantes de primaria, proceso que concluye el 31 de julio.

Sin embargo, aún no se ha dado a conocer una calendarización oficial para el depósito de los recursos, por lo que cualquier fecha que circule debe considerarse únicamente como una referencia hasta que exista un anuncio formal por parte de las instancias encargadas del programa.

¿Cómo podrían realizarse los pagos de la Beca Rita Cetina?

Si se mantiene el esquema utilizado en otros programas sociales y becas del Gobierno federal, la dispersión se realizaría de forma escalonada conforme a la primera letra del apellido del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Es importante recordar que la cuenta bancaria está a nombre de la madre, padre o tutor, por lo que el orden de pago se determina con base en el apellido del adulto responsable y no del estudiante beneficiario.

¿Cuáles serían las fechas tentativas de depósito en agosto?

Los calendarios que han comenzado a circular entre beneficiarios sugieren que los pagos podrían distribuirse de la siguiente manera:

3 de agosto: A y B

4 de agosto: C

5 de agosto: D, E y F

6 de agosto: G

7 de agosto: H, I, J, K y L

10 de agosto: M

11 de agosto: N, Ñ, O, P y Q

12 de agosto: R

13 de agosto: S

14 de agosto: T, U, V, W, X, Y y Z

No obstante, estas fechas no han sido confirmadas oficialmente y podrían modificarse.

¿De cuánto será el apoyo para estudiantes de primaria?

Las familias beneficiarias recibirán un depósito único de 2 mil 500 pesos por estudiante, recurso destinado a apoyar la compra de útiles escolares, uniformes y otros gastos relacionados con el regreso a clases.

El dinero será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar entregada a la madre, padre o tutor registrado en el programa.

¿Qué pasa si tengo más de un hijo beneficiario?

El apoyo se otorga por alumno inscrito y validado.

Esto significa que el monto aumenta dependiendo del número de estudiantes registrados en la familia.

Por ejemplo:

Un estudiante: 2 mil 500 pesos

Dos estudiantes: 5 mil pesos

Tres estudiantes: 7 mil 500 pesos

La cantidad final dependerá del número de beneficiarios vinculados a la misma familia.

¿Qué documentos se necesitan para recoger la tarjeta?

Las familias que aún no reciben el plástico deberán presentar:

Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor

Acta de nacimiento del adulto responsable

CURP del adulto responsable

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Acta de nacimiento del estudiante

CURP del estudiante

Las autoridades han señalado que las sedes, fechas y horarios de entrega continúan informándose directamente a través de los planteles educativos.

¿Cómo consultar si ya cayó el depósito?

Una vez realizado el pago, las familias pueden consultar el saldo desde la aplicación del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos Android y iPhone.

También es posible verificar la información mediante la línea telefónica:

800 900 2000

El procedimiento consiste en:

Seleccionar la opción 1 Ingresar los 16 dígitos de la tarjeta Capturar el año de nacimiento del titular

El sistema informará el saldo disponible y los movimientos registrados en la cuenta.

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