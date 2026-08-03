Beca Rita Cetina: fechas de pago de 2 mil 500 pesos en agosto

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La beca Rita Cetina comienza dispersión. Foto Cuartoscuro

La Beca Rita Cetina para primaria comenzó su dispersión de pagos este lunes 3 de agosto, con un apoyo único de 2 mil 500 pesos destinado a la compra de útiles escolares, uniformes y mochilas. Los depósitos se realizarán de forma escalonada hasta el 14 de agosto, de acuerdo con la primera letra del apellido de cada beneficiario.

El anuncio fue realizado por el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde informó el inicio de los depósitos correspondientes a los distintos programas federales de becas.

El funcionario explicó que el apoyo para estudiantes de primaria consiste en un pago anual de 2 mil 500 pesos, mientras que la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria mantiene un monto de mil 900 pesos bimestrales por estudiante, además de 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito en ese nivel educativo dentro del mismo núcleo familiar.

Asimismo, recordó que los estudiantes de educación media superior continúan recibiendo la Beca Benito Juárez, equivalente a mil 900 pesos bimestrales, mientras que para educación superior permanecen vigentes programas como Jóvenes Escribiendo el Futuro y otros apoyos.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para primaria

La dispersión de los recursos se realizará conforme a la inicial del primer apellido del beneficiario.

Lunes 3 de agosto: A y B

A y B Martes 4 de agosto: C

C Miércoles 5 de agosto: D, E y F

D, E y F Jueves 6 de agosto: G

G Viernes 7 de agosto: H, I, J, K y L

H, I, J, K y L Lunes 10 de agosto: M

M Martes 11 de agosto: N, Ñ y O

N, Ñ y O Miércoles 12 de agosto: P y Q

P y Q Jueves 13 de agosto: R y S

R y S Viernes 14 de agosto: T, U, V, W, X, Y y Z

De acuerdo con la información presentada, 6 millones 169 mil 419 beneficiarios recibirán los distintos apoyos durante este proceso de dispersión.

Calendario Beca Rita Cetina. Imagen: Captura Mañanera

Por otro lado, el Gobierno federal destinará una inversión social de 16 mil 700 millones de pesos.

¿Cómo consultar el depósito de la Beca Rita Cetina?

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar recomendó también a las familias utilizar las herramientas oficiales para verificar el depósito de los recursos.

Entre las opciones disponibles se encuentran además:

Descargar la aplicación del Banco del Bienestar para dispositivos iOS y Android

para dispositivos iOS y Android Consultar el saldo y los movimientos desde la aplicación

Llamar al 800 902 1000

Ingresar los 16 dígitos de la tarjeta del Banco del Bienestar

de la tarjeta del Banco del Bienestar Capturar la fecha de nacimiento del beneficiario para validar la información

Las autoridades señalaron que estas herramientas permiten conocer de manera segura si el apoyo ya fue depositado.

¿Quiénes reciben los apoyos de Becas para el Bienestar?

Además del apoyo para estudiantes de primaria, el Gobierno federal mantiene la entrega de recursos para alumnos de distintos niveles educativos.

Los programas que continúan con dispersión de recursos son:

Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria

para estudiantes de secundaria Beca Benito Juárez para educación media superior

para educación media superior Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior

para educación superior Otros apoyos federales dirigidos a estudiantes

La dispersión de agosto forma parte del esquema de apoyos correspondiente al inicio del ciclo escolar y contempla la entrega escalonada de los recursos conforme al calendario establecido por las autoridades.

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