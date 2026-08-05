Apoyo de mil 900 pesos llega a más estudiantes; conoce los estados beneficiados y requisitos

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2 nuevos estados tendrán Beca Gertrudis Bocanegra. Foto: Cuartoscuro.

La Beca Gertrudis Bocanegra ampliará su cobertura durante el ciclo escolar 2026-2027 para beneficiar a estudiantes de nivel superior en Chiapas y Campeche, quienes recibirán mil 900 pesos bimestrales para apoyar sus gastos de transporte escolar.

El anuncio fue realizado por el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, durante la conferencia matutina del 21 de mayo.

Con esta ampliación, el programa estará disponible en tres entidades del país.

¿En qué estados se entregará la Beca Gertrudis Bocanegra?

Para el ciclo escolar 2026-2027, el apoyo se otorgará en:

Campeche

Chiapas

Michoacán

Julio León Trujillo informó que la incorporación de Chiapas y Campeche comenzará en ese ciclo escolar. Sin embargo, todavía no hay fechas para el registro ni para la entrega de tarjetas, por lo que pidió mantenerse atentos a los canales oficiales.

¿De cuánto es el apoyo?

La Beca Gertrudis Bocanegra entrega un apoyo de:

Mil 900 pesos bimestrales

El recurso está destinado a ayudar a estudiantes de nivel superior con sus gastos de transporte para trasladarse a sus escuelas.

Requisitos para solicitar la beca

Del estudiante

CURP.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Comprobante de domicilio digitalizado con antigüedad no mayor a tres meses.

Si es menor de edad, datos de la madre, padre o tutor.

De la madre, padre o tutor

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico (opcional).

Identificación oficial digitalizada (INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte vigente o credencial del INAPAM).

¿Cómo será el registro?

Cuando la convocatoria esté disponible, el proceso será el siguiente:

Iniciar sesión o crear una cuenta en Llave MX. Registrar los datos del estudiante. Si el estudiante es menor de edad, capturar los datos de la madre, padre o tutor. Descargar el comprobante de registro. Esperar la validación de la información para continuar con el proceso.

¿Ya está abierto el registro?

No. Actualmente la convocatoria permanece cerrada.

Las autoridades informaron que las personas interesadas deberán esperar la próxima convocatoria correspondiente al siguiente ciclo escolar para realizar su registro.

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