Jóvenes Construyendo el Futuro: requisitos para registrarte y recibir más de 9 mil pesos, IMSS y capacitación

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Los jóvenes tiene la oportunidad de capacitarse e integrarse al mundo laboral

Tal como lo ha venido haciendo a lo largo del 2026, la Secretaría del Bienestar reabrió el registro para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a partir del 1 de septiembre, dirigido a las personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

Los beneficiarios recibirán un apoyo mensual de 9 mil 582.47 pesos, con el plus de recibir una capacitación laboral (en empresas, talleres, instituciones u organizaciones públicas) y hasta seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Cuáles son los requisitos para el registro en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Aquellos jóvenes interesados en integrarse al programa social deben de reunir los siguientes requisitos:

Tener una edad de entre 18 y 29 años.

No estudiar ni estar trabajando al momento de incorporarse al programa.

Realizar el registro a través de la plataforma.

Para generar el folio se deben de ingresar los siguientes datos:

CURP

Correo electrónico

Teléfono

Código Postal

Estado

El trámite se puede realizar a través de Internet o en las Oficinas Móviles de Jóvenes Construyendo el Futuro.

¿Cuáles son las obligaciones de los interesados en el programa social?

Además de comprobar su edad, así como no estar trabajando ni estudiando, los interesados tendrán las siguientes obligaciones:

Realizar las actividades establecidas en el plan.

Asistir a la capacitación en los días y horarios establecidos.

Respetar las reglas y hábitos laborales del Centro de Trabajo.

Evaluar mensualmente el desempeño del tutor.

¿Cuánto tiempo dura el programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene una duración de un año, en el que recibirán el monto señalado, equivalente al salario mínimo, mes con mes.

Además de la cobertura médica del IMSS, también recibirán una constancia con la que podrán comprobar las habilidades adquiridas durante el tiempo de capacitación.

Si deseas registrarte al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, sólo dale CLIC AQUÍ.