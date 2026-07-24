Becas universitarias Ciudad Juárez 2026: darán inscripción y computadora gratis

| 14:30 | Fabián Millares | Uno TV
Ciudad Juárez abre becas para universitarios de nuevo ingreso
Ciudad Juárez abre becas para universitarios de nuevo ingreso Foto: Cuartoscuro

El Instituto Municipal de la Juventud de Juárez (IMJJ) lanzó seis convocatorias del programa de becas universitarias para estudiantes de nuevo ingreso a instituciones públicas, con apoyos que incluyen el pago de la primera inscripción y una computadora portátil, informó el Gobierno municipal.

¿Qué universidades participan en las becas universitarias?

El director del IMJJ, Osvaldo Rivas, informó que ya fueron publicadas las convocatorias para distintas instituciones y que únicamente está pendiente la correspondiente a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Las becas están dirigidas a estudiantes de nuevo ingreso de:

  • Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)
  • Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ)
  • Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)
  • Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ)
  • Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN)
  • Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
  • Escuela Normal Superior

Becas para la UTPN: requisitos y registro

La convocatoria para la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) ya está disponible y contempla 250 becas, con una inversión de 500 mil pesos.

El registro puede realizarse a través de la plataforma oficial del Gobierno municipal.

Además del apoyo para la inscripción, los estudiantes beneficiados recibirán un kit escolar integrado por:

  • Computadora portátil
  • Mochila
  • Termo
  • Memoria USB

¿Cuánto cuesta ingresar a la UTPN?

La ficha de ingreso tiene un costo de 400 pesos, mientras que el cuatrimestre cuesta 2 mil 100 pesos.

El periodo para tramitar la ficha permanecerá abierto hasta el 3 de agosto, mientras que el examen de admisión se aplicará el 4 de agosto en modalidad en línea y con carácter diagnóstico, por lo que quienes lo presenten tendrán asegurado un lugar en la institución.

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