Becas universitarias Ciudad Juárez 2026: darán inscripción y computadora gratis

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Ciudad Juárez abre becas para universitarios de nuevo ingreso Foto: Cuartoscuro

El Instituto Municipal de la Juventud de Juárez (IMJJ) lanzó seis convocatorias del programa de becas universitarias para estudiantes de nuevo ingreso a instituciones públicas, con apoyos que incluyen el pago de la primera inscripción y una computadora portátil, informó el Gobierno municipal.

¿Qué universidades participan en las becas universitarias?

El director del IMJJ, Osvaldo Rivas, informó que ya fueron publicadas las convocatorias para distintas instituciones y que únicamente está pendiente la correspondiente a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Las becas están dirigidas a estudiantes de nuevo ingreso de:

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)

Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ)

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ)

Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN)

Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

Escuela Normal Superior

Becas para la UTPN: requisitos y registro

La convocatoria para la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) ya está disponible y contempla 250 becas, con una inversión de 500 mil pesos.

El registro puede realizarse a través de la plataforma oficial del Gobierno municipal.

Además del apoyo para la inscripción, los estudiantes beneficiados recibirán un kit escolar integrado por:

Computadora portátil

Mochila

Termo

Memoria USB

¿Cuánto cuesta ingresar a la UTPN?

La ficha de ingreso tiene un costo de 400 pesos, mientras que el cuatrimestre cuesta 2 mil 100 pesos.

El periodo para tramitar la ficha permanecerá abierto hasta el 3 de agosto, mientras que el examen de admisión se aplicará el 4 de agosto en modalidad en línea y con carácter diagnóstico, por lo que quienes lo presenten tendrán asegurado un lugar en la institución.

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