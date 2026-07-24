Becas universitarias Ciudad Juárez 2026: darán inscripción y computadora gratis
El Instituto Municipal de la Juventud de Juárez (IMJJ) lanzó seis convocatorias del programa de becas universitarias para estudiantes de nuevo ingreso a instituciones públicas, con apoyos que incluyen el pago de la primera inscripción y una computadora portátil, informó el Gobierno municipal.
¿Qué universidades participan en las becas universitarias?
El director del IMJJ, Osvaldo Rivas, informó que ya fueron publicadas las convocatorias para distintas instituciones y que únicamente está pendiente la correspondiente a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).
Las becas están dirigidas a estudiantes de nuevo ingreso de:
- Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)
- Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ)
- Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)
- Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ)
- Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN)
- Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
- Escuela Normal Superior
Becas para la UTPN: requisitos y registro
La convocatoria para la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) ya está disponible y contempla 250 becas, con una inversión de 500 mil pesos.
El registro puede realizarse a través de la plataforma oficial del Gobierno municipal.
Además del apoyo para la inscripción, los estudiantes beneficiados recibirán un kit escolar integrado por:
- Computadora portátil
- Mochila
- Termo
- Memoria USB
¿Cuánto cuesta ingresar a la UTPN?
La ficha de ingreso tiene un costo de 400 pesos, mientras que el cuatrimestre cuesta 2 mil 100 pesos.
El periodo para tramitar la ficha permanecerá abierto hasta el 3 de agosto, mientras que el examen de admisión se aplicará el 4 de agosto en modalidad en línea y con carácter diagnóstico, por lo que quienes lo presenten tendrán asegurado un lugar en la institución.
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