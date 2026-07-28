Beca Rita Cetina: este sería el calendario de pagos de agosto para estudiantes de primaria

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Pago de agosto de la beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

La Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria comenzará a dispersar el apoyo económico durante agosto, una vez que concluya la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, programada hasta el 31 de julio. El depósito se realizaría de acuerdo con la primera letra del primer apellido del titular de la tarjeta, que corresponde al padre, madre o tutor del estudiante, en caso de que opere como en ocasiones anteriores.

La beca Rita Cetina ya beneficia a más de 5.2 millones de estudiantes de secundaria en todo el país. 📖✨ Con el impulso de la presidenta @Claudiashein, fortalecemos el acceso y la permanencia de las y los jóvenes en las aulas.



La educación es un derecho para todas y todos. 🇲🇽… pic.twitter.com/YONIbElWtp — SEP México (@SEP_mx) July 27, 2026

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que los Servidores de la Nación entregan, junto con la tarjeta del Banco del Bienestar, un calendario con las fechas de depósito del apoyo, el cual consiste en una dispersión única de 2 mil 500 pesos destinada a la compra de útiles escolares y uniformes.

Es importante recordar que el calendario toma como referencia el primer apellido del titular de la tarjeta, ya que los alumnos de educación primaria, por ser menores de edad, no pueden ser titulares del plástico bancario.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en agosto

Las fechas de depósito quedarían establecidas de la siguiente manera, en caso de seguir la operación habitual de dispersión:

Fecha Primera letra del primer apellido Lunes 3 de agosto A – B Martes 4 de agosto C Miércoles 5 de agosto D – E – F Jueves 6 de agosto G Viernes 7 de agosto H – I – J – K – L Sábado 8 y domingo 9 de agosto Sin depósitos Lunes 10 de agosto M Martes 11 de agosto N – Ñ – O – P – Q Miércoles 12 de agosto R Jueves 13 de agosto S Viernes 14 de agosto T – U – V – W – X – Y – Z

La dispersión se realizará directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no será necesario acudir a una sucursal para recibir el recurso.

¿De cuánto será el depósito de la Beca Rita Cetina?

Las familias con estudiantes inscritos en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto de primaria recibirán un pago único de 2 mil 500 pesos por cada alumno beneficiario.

Si una familia tiene dos estudiantes inscritos en primaria, el monto que recibirá será de 5 mil pesos, correspondientes a 2 mil 500 pesos por cada beneficiario.

El apoyo tiene como objetivo contribuir con los gastos relacionados con la compra de útiles escolares y uniformes para el ciclo escolar.

Requisitos para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar

Las madres, padres o tutores que aún no reciben la tarjeta deberán presentarse el día asignado por la escuela con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente, en original y copia

Acta de nacimiento del padre, madre o tutor

CURP del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Acta de nacimiento del estudiante

CURP del alumno

La entrega de tarjetas continuará hasta el 31 de julio, por lo que las familias que todavía no han recibido el plástico deberán mantenerse atentas a los avisos emitidos en sus planteles educativos, donde se informará la fecha, horario y lugar para recogerlo.

Cobertura de la Beca Rita Cetina en educación básica

De acuerdo con el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, durante el último bimestre del ciclo escolar correspondiente a mayo-junio, el programa alcanzó la siguiente cobertura:

176 mil 362 estudiantes de preescolar

estudiantes de preescolar 2 millones 793 mil 193 estudiantes de primaria

estudiantes de primaria 5 millones 247 mil 246 estudiantes de secundaria

En total, el programa benefició a 8 millones 216 mil 801 estudiantes de educación básica.

Para esta dispersión se destinó una inversión superior a 13 mil 116 millones de pesos.

¿Cómo consultar el saldo de la tarjeta?

Los beneficiarios pueden verificar si el depósito ya fue realizado mediante la aplicación del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos con sistemas Android e iOS. La aplicación también permite consultar movimientos, saldo y la fecha en la que se refleja el recurso.

Otra opción es comunicarse al 800 900 2000 y seguir estos pasos:

Marcar la opción 1

Capturar los 16 dígitos de la tarjeta

de la tarjeta Ingresar el año de nacimiento del titular

El sistema informará el saldo disponible en la cuenta vinculada a la tarjeta del Banco del Bienestar.

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