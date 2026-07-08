Te llegó un Notice to Appear a tu casa en Texas: qué es ese documento y qué debes hacer antes de ignorarlo

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Ignorar el NTA es el peor error posible. Foto: AFP

Un sobre con el membrete del Gobierno federal que llega a la puerta de una casa en Texas puede contener uno de los documentos más determinantes en un proceso migratorio: el Notice to Appear, o NTA.

Se trata del Formulario I-862, con el que el Gobierno inicia formalmente un proceso de remoción en contra de la persona que lo recibe, según explica la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia. En Texas, donde crecieron las asociaciones entre alguaciles locales e ICE, cada vez más familias se topan con este papel sin saber qué significa ni qué hacer a continuación.

El documento no llega al azar. Según el EOIR, el NTA enumera una serie de alegaciones sobre la persona y al menos un cargo que, a juicio del Gobierno, justifica su expulsión del país. Puede incluir también la fecha y el lugar de la primera audiencia migratoria, aunque si esa información falta, la corte enviará después un aviso por separado. Lo que muchos no saben es que un error en las alegaciones marcadas en el formulario puede cambiar el rumbo de todo el caso, si se detecta y se documenta a tiempo.

¿Qué contiene exactamente un Notice to Appear?

El formulario incluye tres posibles declaraciones sobre la situación migratoria de la persona, aunque solo una aplica según el caso:

extranjero que está llegando, es decir, alguien detenido en un puerto de entrada antes de ser admitido al país;

extranjero presente en Estados Unidos que no fue admitido ni liberado bajo palabra, lo que ocurre cuando alguien entró sin pasar por inspección de un agente fronterizo;

persona admitida legalmente pero que ya no está autorizada a permanecer, por ejemplo, por quedarse más tiempo del permitido en una visa o por una acusación penal que la hace deportable.

Además de esa clasificación, el NTA detalla las alegaciones en contra: el país de origen, la fecha y el punto por el que se entró a EE. UU., y las razones específicas por las que el Gobierno considera deportable a la persona. Durante la primera audiencia ante el juez, conocida como Master Calendar Hearing, el solicitante o su abogado deberá admitir o negar cada una de esas alegaciones.

El juez puede ordenar la deportación in absentia en caso de ausencia. Foto: AFP

¿Qué se debe hacer antes de ignorar la notificación?

Ignorar el NTA es, según coinciden los abogados de inmigración, el peor error posible. Si la persona no se presenta en la fecha señalada, el juez puede ordenar la deportación in absentia —sin que el afectado esté presente para defenderse— lo que además implica renunciar a la posibilidad de solicitar cualquier exención migratoria disponible.

Revisar el documento con cuidado es el primer paso. Cualquier error en el nombre, la fecha de entrada o la clasificación marcada debe señalarse ante el juez, ya que puede ser motivo para corregir o incluso desestimar parte del caso. También es indispensable mantener actualizada la dirección ante el EOIR a través de su sistema de acceso para respondientes, pues las notificaciones de audiencias futuras dependen de esa información.

El contexto en Texas explica por qué este documento se volvió más frecuente. Desde el 1 de enero, la Ley del Senado 8 obliga a los alguaciles que operan cárceles a firmar convenios con ICE bajo el programa 287(g), y hasta el 27 de abril ya existían 375 acuerdos firmados en el estado, de acuerdo con The Texas Tribune. Texas concentra, según estimaciones citadas por el mismo medio, cerca de un millón 700 mil inmigrantes indocumentados, la población más expuesta a este tipo de procesos.

Buscar asesoría legal cuanto antes marca la diferencia en estos casos. La Red Hispana recomienda acudir con un abogado de inmigración o una organización de confianza antes de la primera audiencia, para entender qué exenciones podrían aplicar y evitar que un descuido derive en una orden de deportación irreversible.

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