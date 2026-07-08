Rafa Márquez es el nuevo técnico de la Selección Mexicana; la FMF confirma el inicio del proyecto rumbo al Mundial 2030

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Rafael Márquez es nuevo técnico de la Selección Mexicana. Foto: AFP

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo oficial este miércoles el nombramiento de Rafa Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, marcando el inicio de una nueva etapa rumbo al Mundial de 2030.

A través de un comunicado, el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, informó que el exdefensa nacional asumirá el cargo como parte de una transición planeada desde 2024, cuando fue incorporado al cuerpo técnico de Javier Aguirre como auxiliar con el objetivo de prepararlo para tomar las riendas del Tricolor tras la Copa del Mundo de 2026.

La FMF designa a Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/saIlfrQzHp — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

La Federación explicó que la decisión forma parte del Proyecto Deportivo 2030, presentado el 1 de agosto de 2024, y busca dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista.

“La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la Selección Nacional de México y afrontar sus próximos compromisos internacionales”, señaló el organismo.

Rafael Márquez dará continuidad al proyecto de la Selección Mexicana

La FMF destacó que Márquez llega al banquillo nacional después de haber formado parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre durante todo el proceso rumbo al Mundial de 2026, participando de manera directa en la preparación, competencia y desarrollo del equipo.

El organismo considera que su conocimiento del plantel y del proyecto facilitará una transición sin cambios bruscos, manteniendo la base construida en los últimos años y enfocándose en el siguiente ciclo mundialista.

El excapitán de la Selección Mexicana iniciará ahora su primera etapa como entrenador del combinado nacional absoluto con el reto de consolidar un equipo competitivo para las próximas competencias internacionales y, principalmente, para la Copa del Mundo de 2030.

La trayectoria de Rafael Márquez

Considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de México, Rafael Márquez disputó cinco Copas del Mundo, conquistó la Copa Confederaciones de 1999 y ganó las Copas Oro de 2003 y 2011 con el Tricolor.

A nivel de clubes construyó una exitosa carrera internacional con el AS Monaco, FC Barcelona, New York Red Bulls y Hellas Verona.

Durante su etapa con el Barcelona levantó algunos de los títulos más importantes de su carrera, entre ellos:

Dos UEFA Champions League.

Cuatro títulos de LaLiga.

Una Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Una Supercopa de Europa.

Una Copa del Rey.

Tres Supercopas de España.

En el futbol mexicano debutó con el Atlas y cerró su carrera profesional tras conquistar el bicampeonato de la Liga MX con el Club León.

Su experiencia como entrenador

Después de retirarse como futbolista, Márquez comenzó su carrera en los banquillos trabajando en las categorías inferiores del Real Alcalá en España.

Más tarde dirigió al Barça Atlètic, filial del Barcelona, donde fue reconocido por impulsar a jóvenes talentos antes de incorporarse como auxiliar técnico de Javier Aguirre en la Selección Mexicana durante el proceso rumbo al Mundial de 2026.

Esa experiencia fue considerada por la FMF como una parte fundamental de su preparación para asumir ahora la dirección técnica del equipo nacional.

La FMF agradece el trabajo de Javier Aguirre

En el mismo comunicado, la Federación Mexicana de Futbol reconoció el legado de Javier Aguirre, quien concluyó su tercera etapa al frente del Tricolor.

Siempre único, seguro, determinado y con un humor característico. 😎



Simplemente Javier.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/6INy6ivEDk — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Durante su gestión dirigió 37 partidos, con un saldo de:

22 victorias.

9 empates.

6 derrotas.

59 goles a favor.

28 goles en contra.

Además, bajo su mando México conquistó la Concacaf Nations League 2024-2025 y la Copa Oro 2025.

La FMF también destacó la actuación del equipo en el Mundial de 2026, donde por primera vez en su historia completó una fase de grupos perfecta con tres triunfos y nueve puntos, posteriormente avanzó a los octavos de final y terminó el torneo en la novena posición de la clasificación general.

El legado de Javier Aguirre quedará por siempre en nuestra historia.#SomosMéxico ❤️ pic.twitter.com/L3WF8UxDQQ — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Finalmente, la Federación agradeció el respaldo de la afición durante la Copa del Mundo y expresó su confianza en que Rafael Márquez dé continuidad al proyecto deportivo con la mira puesta en el Mundial de 2030, donde buscará consolidar una nueva generación que mantenga a México como protagonista en el futbol internacional.

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