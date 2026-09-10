Agosto rompe récord de calor y se convierte en el mes más caluroso jamás registrado

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Agosto se vuelve el mes más caluroso Foto: Cuartoscuro

El mes de agosto se ha convertido en el más caluroso jamás registrado. Las temperaturas promedio del aire alcanzaron los 16,96 ºC, esto según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S).

Copernicus, que es el programa oficial de la Unión Europea que analiza los cambios en el clima, asegura que este mes supera el récord de julio de 2023 por 0,01 ºC.

Por otra parte, es Samantha Burgess, del Centro Europeo para Previsiones Meteorológicas a Mediano Plazo, quien afirma que estas temperaturas no habían sido vistas por los humanos al menos en los últimos 100 mil años.

Información de expertos retomada por la agencia AFP señala que la huella humana es un gran factor en este fenómeno, pues la quema de carbón, petróleo y gas llevó al planeta a calentarse 1,4 ºC desde la era preindustrial.

“La evidencia es irrefutable: este es el precio en espiral de la adicción de la humanidad a los combustibles fósiles y de la crisis climática global que está alimentando”, mencionó Simon Stiell, jefe de clima de la ONU.

El Super Niño también calienta los mares

Copernicus dio a conocer hace unos días que el 22 de agosto de 2026 se alcanzó la temperatura media diaria global más alta de la superficie marina.

Las temperaturas en los océanos siguen prolongando su racha de tres meses con temperaturas sin precedentes.

Asimismo, en regiones como el Atlántico, Mediterráneo y Pacífico tropical se batieron récords, lugares donde el ‘Super Niño’ sigue cobrando fuerza, esperando que se acerque a su máxima intensidad alrededor de diciembre.

Señalar que El Niño constituye la fase más cálida de un ciclo climático natural y se caracteriza por aguas del Pacífico inusualmente cálidas, las cuales aumentan la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos a miles de kilómetros de distancia.

Según la información retomada por AFP, se estima que más del 90% del exceso de calor que fue atrapado por los llamados gases de invernadero es absorbido por los mares, afectando la vida marina, los arrecifes y las comunidades costeras.

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