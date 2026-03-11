Alertan por fraudes con paquetes y boletos para el Mundial 2026; así operan los ciberdelincuentes

GENERANDO AUDIO...

Se prevé un incremento de estafas. Foto: Cuartoscuro/Gettyimages

El Gobierno de México en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó sobre fraudes digitales relacionados con paquetes turísticos y boletos para el Mundial 2026, ante el incremento de búsquedas de viajes, hospedaje y transporte para asistir al evento deportivo.

De acuerdo con las autoridades, ante la próxima celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se prevé un aumento en la demanda de servicios turísticos, especialmente en ciudades sede como la Ciudad de México (CDMX).

¿Cómo son los fraudes por el Mundial?

Foto: Reuters.

Según la SSPC, los ciberdelincuentes utilizan motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones de mensajería para difundir páginas falsas que aparentan ser agencias de viaje o portales vinculados con el torneo. Estos sitios suelen copiar logotipos, diseños y textos oficiales, lo que genera confianza entre los usuarios que buscan adquirir paquetes turísticos.

En varios de los casos ofrecen supuestos “paquetes todo incluido”, que prometen boletos para partidos, hospedaje y transporte durante el Mundial.

Otra modalidad consiste en la suplantación de identidad, en la que los delincuentes crean perfiles falsos y se hacen pasar por asesores de viaje o representantes de agencias internacionales. A través de estos perfiles envían cotizaciones, contratos con apariencia legal y supuestos folios de reservación para convencer a las víctimas.

Uno de los métodos más comunes es presionar a los usuarios para realizar pagos inmediatos, con el argumento de asegurar lugares o mantener beneficios exclusivos. En algunos casos solicitan transferencias a cuentas personales o incluso pagos mediante criptomonedas, lo que dificulta rastrear el dinero después del fraude.

¿Cómo evitar caer en fraudes por Mundial?

Ante este panorama, las autoridades emitieron varias recomendaciones para evitar estafas al comprar servicios turísticos relacionados con el evento:

Comprar boletos únicamente en los sitios oficiales de la FIFA

Verificar que las páginas web tengan dominio auténtico y certificado de seguridad

Desconfiar de ofertas con precios demasiado bajos o promociones urgentes

No realizar transferencias a cuentas personales ni pagos en efectivo o criptomonedas

No compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación

Reportar páginas sospechosas o intentos de fraude ante las autoridades

Las autoridades recordaron que la prevención es clave para evitar fraudes, especialmente ante eventos de gran magnitud como el Mundial de Futbol, que atrae a millones de visitantes y genera alta demanda de servicios turísticos.

