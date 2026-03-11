¿Cómo puedo denunciar si fui víctima de ciberacoso?

GENERANDO AUDIO...

Ciberacoso creció un 12.5% en México. Foto: Shutterstock.

El ciberacoso se ha convertido en un problema creciente en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor de 18 millones de personas han sido víctimas de violencia digital, de las cuales 10.6 millones son mujeres, muchas de ellas jóvenes.

Ante este panorama, autoridades recomiendan denunciar cualquier forma de agresión en línea, en específico cuando involucra amenazas, difusión de contenido íntimo o suplantación de identidad en la web.

¿Cómo denunciar si eres víctima de violencia digital?

De acuerdo con Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, las víctimas de ciberacoso pueden presentar una denuncia por distintas vías. Una opción es reportar directamente el contenido o la cuenta agresora dentro de la plataforma digital donde ocurrió el acoso.

También se puede realizar una denuncia a través de la página oficial de la Secretaría de las Mujeres o llamar al número 079, línea 1, habilitado para atender casos relacionados con violencia contra las mujeres.

Otra de las alternativas es acudir a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (si el delito se realizó en dicha demarcación), que brinda orientación y seguimiento en casos de delitos digitales en el número 55 5242 5100 ext. 5086.

Las personas pueden presentar reportes cuando enfrentan:

amenazas o extorsión en redes sociales

difusión de imágenes íntimas sin consentimiento

suplantación de identidad

acoso o hostigamiento digital

Las autoridades recomiendan guardar evidencias del acoso, como capturas de pantalla, enlaces, correos electrónicos o conversaciones, ya que pueden ser necesarias para iniciar una investigación.

Asimismo, en México, la llamada Ley Olimpia reconoce la violencia digital como un delito, especialmente cuando se difunden fotos, videos o contenido íntimo sin consentimiento.

Esta legislación establece sanciones para quienes compartan o comercialicen material íntimo sin autorización, incluso si fue obtenido originalmente de manera privada.

¿Qué está haciendo México para combatir el ciberacoso?

Ante el aumento de casos de violencia digital en el país, el Gobierno de México anunció el Primer Acuerdo de Colaboración Voluntaria con Plataformas Digitales para prevenir y atender el ciberacoso, especialmente contra mujeres y niñas.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y contempla la cooperación entre dependencias federales y empresas tecnológicas para fortalecer las herramientas de denuncia, prevención y retiro de contenido violento en internet.

El acuerdo fue impulsado por la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en coordinación con plataformas como Google, Meta y TikTok.

Entre las acciones previstas se encuentran campañas de prevención, revisión de las normas comunitarias de las plataformas y la difusión de una cartilla de seguridad digital, con el objetivo de informar a los usuarios sobre cómo identificar y reportar casos de violencia en línea.

