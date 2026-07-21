Alertan por nueva estafa en WhatsApp: utiliza facturas y comprobantes de pago falsos

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Kaspersky alertó sobre una nueva estafa a través de WhatsApp que utiliza archivos que simulan ser facturas, comprobantes de pago, estados de cuenta bancarios o avisos de deuda.

Los ciberdelincuentes distribuyen estos documentos a través de mensajes que aparentan provenir de contactos conocidos, con el objetivo de que las potenciales víctimas abran el archivo sin sospechar.

La amenaza fue identificada en junio de 2026 por el Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky y, de acuerdo con la compañía de ciberseguridad, ya ha sido detectada en América Latina.

Así funciona la nueva estafa de las falsas facturas en WhatsApp

Los atacantes utilizan cuentas de WhatsApp previamente comprometidas para enviar archivos adjuntos maliciosos a través de WhatsApp Web y WhatsApp Desktop.

El archivo malicioso utiliza VBScript, un tipo de script que puede ejecutar instrucciones en la computadora cuando es abierto.

Una vez activado, inicia una cadena de acciones en el sistema afectado y descarga otros componentes desde una infraestructura externa que permite instalar herramientas que pueden dar acceso remoto al equipo.

“Este tipo de acceso puede ser utilizado por los atacantes para mantener control sobre el dispositivo, moverse dentro del sistema o ejecutar nuevas acciones maliciosas”, menciono la compañía.

Por otro lado, los nombres de estos archivos se han encontrado en distintos idiomas, como inglés, portugués, francés, alemán y malayo.

Además, los expertos identificaron que algunas muestras del malware incluyen comentarios y metadatos que intentan imitar componentes legítimos de Microsoft Windows Update.

“Esta técnica busca hacer que el archivo parezca menos sospechoso y dificultar su identificación por parte de usuarios que no cuentan con una protección adecuada”, menciona el documento.

¿Qué pasa si abres el archivo?

Cuando el usuario abre el archivo se activa una secuencia en el dispositivo que, en un inicio, crea un directorio de trabajo en la carpeta pública de documentos del sistema, luego recupera archivos adicionales y los ejecuta mediante Windows Script Host.

Posteriormente, estos componentes descargan un archivo comprimido que contiene un paquete de instalación para software de supervisión y gestión remota.

“Aunque este tipo de herramientas puede tener usos legítimos en entornos de soporte técnico o administración de TI, en manos de ciberdelincuentes puede convertirse en una vía para tomar control remoto de un equipo sin autorización”, resaltó Kaspersky.

Debido a esto, los especialistas advierten a los usuarios ante archivos inesperados, incluso si provienen de contactos conocidos.

¿Por qué esta estafa en WhatsApp preocupa a los expertos?

Fabio Assolini, Lead Security Researcher de GReAT para América Latina en Kaspersky, destacó que lo más preocupante no es sólo el uso de WhatsApp, sino la manera en la que los ciberdelincuentes convierten una conversación cotidiana en una puerta de entrada al dispositivo.

También agregó que esto demuestra cómo han dejado de depender de correos maliciosos o sitios falsos y están migrando a espacios donde las personas interactúan con menos prevención.

“Para las organizaciones y los usuarios, el riesgo está en que un documento que parece rutinario, como una factura o un comprobante de pago, puede terminar habilitando el acceso remoto al equipo y abrir la puerta a robo de información, movimientos laterales o nuevas infecciones”, resaltó el experto.

¿Cómo evitar caer en esta estafa en WhatsApp?

Ante esta nueva modalidad de fraude, Kaspersky recomienda:

Desconfiar de archivos inesperados, incluso si llegan desde contactos conocidos

Confirmar por otro medio si realmente la persona envió el documento

Evitar abrir archivos con extensiones como .vbs, .vbe, .exe, .bat, .cmd, .js o .ps1

Revisar cuidadosamente el nombre del archivo

Sospechar de documentos relacionados con pagos, facturas o deudas que lleguen sin contexto

Mantener actualizado el software de seguridad en computadoras y dispositivos móviles

Los expertos recuerdan que, en la mayoría de los casos, el primer paso para evitar una infección es detenerse unos segundos antes de abrir un archivo inesperado, incluso cuando provenga de alguien de confianza.

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