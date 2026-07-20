Científicos presentan un robot que viste a personas en diez segundos: su diseño se inspiró en la hiedra trepadora

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Vístete sin esfuerzo con este sistema robótico especial | Foto: Reuters

Un equipo de científicos de Corea del Sur y Estados Unidos presentó un robot que puede vestir a una persona en solo 10 segundos, y el cual está diseñado para asistir a personas con movilidad reducida.

El robot funciona mediante una estructura interna que se infla suavemente dentro de las prendas de vestir, desplegándose de manera autónoma sobre el cuerpo del usuario, como si se tratará de una hiedra trepadora.

Researchers at South Korea's KAIST and Stanford University have unveiled clothing embedded with air-powered 'vine' robots that dress the wearer hands-free in about 10 seconds, with potential for use in chip factory cleanrooms and emergency services https://t.co/LvgA0rSt1R pic.twitter.com/UoZzbGvRqJ — Reuters Science News (@ReutersScience) July 17, 2026

Inspirado en la hiedra trepadora, el robot avanza creciendo desde su punta

El dispositivo fue desarrollado de forma conjunta por investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) y la Universidad de Stanford.

Para su diseño, los expertos se inspiraron en el comportamiento de la hiedra trepadora, la cual crece de forma longitudinal desde su extremo superior.

El doctor Kim Nam Gyun, autor principal del estudio, destacó que este robot trepador puede crecer de forma natural tal como la vegetación sobre un muro.

Por su parte, el profesor Ryu Jee-Hwan, colíder del proyecto en el departamento de ingeniería civil y ambiental de KAIST, profundizó en los beneficios de la estructura.

“En lugar de que se mueva todo el cuerpo del robot, este se mueve a medida que su punta crece hacia adelante, lo que ofrece muchas ventajas”. Ryu Jee-Hwan

Esta particularidad técnica le otorga una versatilidad sin precedentes para operar de forma efectiva frente a todo tipo de obstáculos físicos y espaciales.

“Puede pasar por espacios estrechos, crecer adaptándose a la forma de su entorno y moverse independientemente de si la superficie es resbaladiza, pegajosa o inclinada”, puntualizó Ryu Jee-Hwan.

Este avance fue publicado recientemente en la prestigiosa revista científica IEEE Robotics and Automation Letters con el objetivo de transformar la asistencia diaria, según dijeron sus desarrolladores a la agencia Reuters.

Cabe destacar, que los avances con robots se multiplican, incluso, recientemente se presentaron los primeros robots que asistieron una operación dentro un quirófano.

¿Cómo funciona el robot?

La base de esta tecnología médica consiste en un mecanismo tubular flexible de presión neumática que se adapta al interior de cualquier tejido.

Al recibir aire a presión, las secciones que se encuentran plegadas comienzan a abrirse, deslizando la tela suavemente sobre la piel del individuo.

Este método reduce drásticamente la fricción, eliminando por completo la necesidad de emplear complejos algoritmos de control o exigir posturas fijas e incómodas.

El doctor Kim Nam Gyun detalló el principio físico detrás de este funcionamiento autónomo.

“El principio es que, a medida que el robot de enredadera de crecimiento suave se extiende, empuja el extremo de la prenda, presionándola hacia la persona y ayudándola a ponérsela”. Kim Nam Gyun

Gracias a este movimiento constante, el dispositivo se mantiene pegado al cuerpo y efectúa el proceso dándole la vuelta a la ropa de manera inversa.

Asimismo, el experto confirmó que la velocidad del proceso se puede regular fácilmente manipulando la presión del aire según la preferencia del usuario.

“Usar el robot de enredadera para vestir a alguien generalmente permite ponerle la ropa en unos 10 segundos“, añadió Kim Nam Gyun respecto a su gran eficiencia.

Más allá de su utilidad para personas mayores y con discapacidad

Aunque el enfoque principal es la asistencia médica para adultos mayores o personas con discapacidad, los desarrolladores identificaron mercados comerciales masivos.

El sistema promete automatizar y acelerar el uso de indumentaria especializada en entornos laborales de alta exigencia logística o de bioseguridad.

De acuerdo con las proyecciones del equipo de investigación, las áreas prioritarias de adopción comercial incluyen sectores industriales sumamente estrictos.

“En el futuro, también podría utilizarse en lugares de trabajo donde se necesite ponerse y quitarse rápidamente prendas especiales, como trajes para salas blancas”, aseveró Ryu Jee-Hwan.

Esta aplicación optimizaría los protocolos operativos en clínicas, centros de aislamiento médico y en complejas líneas de producción de componentes semiconductores.

La idea inicial del proyecto surgió de una vivencia cotidiana del autor principal, quien detectó una necesidad crítica de automatización textil.

“Mientras andaba en bicicleta, empezó a llover y llevaba una mochila. Como no podía usar las manos, pensé que sería útil que un impermeable se pudiera poner automáticamente”, recordó Kim Nam Gyun.

Tras analizar el potencial técnico de su idea, el científico decidió estructurar una colaboración internacional de alto nivel con la academia norteamericana.

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