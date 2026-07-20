Sak Tahn Waax el astrónomo que unió los ciclos de venus con el Sol y su importancia en el mundo maya

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Fotografía de ruinas mayas Foto: Getty

Arqueólogos descubrieron la autoría del Texto 19, un escrito que habla sobre un periodo de tiempo de 2,920, lo que une los ciclos del sol y de venus

Ubicado en la zona arqueológica de Xultún, en Guatemala, pertenece a Sak Tahn Waax, cuyo nombre se puede traducir como “Zorro de Pecho Blanco”.

Este hecho es histórico porque, según la revista científica Antiquity Journal, un erudito maya puede ser colocado entre las filas de otros grandes astrónomos de la historia y aquí en Uno TV te explicamos en qué consite.

El Texto 19, la obra de “Zorro de Pecho Blanco”

Desde 2010, esta zona arqueológica de Xultún, en Guatemala,ha revelado evidencia de inscripciones astronómicas y matemáticas que se practicaban en el periodo Clásico, que abarca del 250 al 900 d. C.

Esto la convertiría en la primera obra atribuida a un matemático maya de ese periodo. Los expertos piensan que el lugar donde descubrieron las inscripciones era su hogar, donde convivió con otros especialistas.

“El hecho de que estos glifos hayan aparecido en un contexto donde se vincula el arte con la ciencia, la matemática con la astronomía y todo eso con la vida cotidiana, es también una cosa digna de presentar”. Luis Méndez

Cabe destacar que estos textos descifrados son del periodo más esplendoroso de dicha civilización y su descubrimiento permite colocar a un erudito de la civilización maya entre las filas de otros grandes astrónomos de la historia.

La importancia de Sak Tahn Waax

Estos textos han sido analizados y sus hallazgos compartidos por las dependencias de cultura gubernamentales, así como por revistas de divulgación científica como Antiquity Journal.

En dicho artículo detallan cómo Sak Tahn Waax describe un conteo de 2,920 días, haciendo referencia a la posición de Venus con respecto al Sol y al tiempo que tarda en regresar a la misma posición.

Esto es importante, pues para la cultura maya, según describe Jesús Galindo en su libro ‘Arqueoastronomía en la América Antigua’, Venus se relacionaba con Kukulcán. Esto podría ser motivo del cálculo realizado por el erudito “Zorro de Pecho Blanco”.

Lo que vemos en el texto es un conteo de 2,920 días con cinco periodos específicos, donde se mezclan el calendario solar y el de Venus, pues descubrieron que este número es el resultado de ocho años solares o cinco ciclos de Venus.

Este escrito astronómico sorprende por los intervalos que muestra, pues es un ejercicio matemático donde no se incluyen fechas específicas, si no ciclos como:

El calendario sagrado de 260 días (Tzolk’in).

El calendario solar de 365 días (Haab’).

Los ciclos de planetas visibles (como Venus o Marte) y los periodos lunares.



La importancia de esto no es solo la conjunción de los ciclos del sol y venus, sino la forma en que llegó a él. pues fue a través de seis unidades más pequeñas en búsqueda de que este también se alineará con su año sagrado, así como los ciclos lunares.

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