Detectan cocaína y cafeína en tiburones; alertan por contaminación marina

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Se analizó la sangre de 85 tiburones. Foto: Getty Images

Científicos detectaron cocaína, cafeína y analgésicos en tiburones de Bahamas, un hallazgo que evidencia la contaminación humana en el océano.

La investigación, realizada por especialistas del Instituto de Cabo Eleuthera, se llevó a cabo cerca de Eleuthera, una de las islas del archipiélago, donde analizaron muestras de sangre de 85 ejemplares.

Durante el estudio, los expertos identificaron diversas sustancias y advirtieron el impacto de la actividad humana en estas aguas.

Según medios locales, esta sería la primera vez que una investigación científica encuentra cafeína en tiburones, además de los primeros casos documentados de cocaína y diclofenaco en estos animales en Bahamas.

¿Qué sustancias encontraron en los tiburones?

Las pruebas detectaron cafeína, acetaminofén, diclofenaco y cocaína en 28 de los 85 tiburones analizados.

La cafeína fue la sustancia más frecuente, presente en 27 ejemplares; mientras que la cocaína se encontró en dos, y el diclofenaco y acetaminofén en tres cada uno.

Actividad humana, posible origen de la contaminación

El sitio con mayor concentración de químicos fue The Aquaculture Cage. De acuerdo con los investigadores, esta zona es frecuentada por embarcaciones turísticas que realizan actividades de buceo con tiburones, lo que podría contribuir a la contaminación del entorno.

La investigación no ha determinado si estas sustancias han causado daños en la salud de los tiburones, aunque sí detectó diferencias en algunos marcadores biológicos entre ejemplares contaminados y no contaminados.

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