Descubren a un raro pez ciego y lo bautizan en honor al Demogorgon de “Stranger Things”

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Un pez cavernario recibe su nombre por “Stranger Things” | Foto: Scientific Reports

Un grupo de investigadores descubrió en febrero de 2025 una nueva especie de pez ciego dentro de la cueva Bobcat, en Alabama, Estados Unidos. Esta criatura subterránea recibió el nombre de Demogorgonichthys arcanus en honor al monstruo de la serie “Stranger Things” debido a su hábitat oscuro y aspecto místico.

El hallazgo del nuevo género, por parte del equipo liderado por Matthew L. Niemiller y Pamela B. Hart, sorprendió a la comunidad científica al tratarse de un ecosistema que ha sido estudiado exhaustivamente durante décadas.

La presencia de esta especie confirma que la adaptación a la vida en la oscuridad ocurrió de manera independiente en múltiples ocasiones. Además, los expertos advierten que este animal se encuentra en un grave peligro de extinción debido a la extrema restricción de su entorno acuático.

¿Cómo es el Demogorgonichthys arcanus, bautizado en honor a “Stranger Things”?

El Demogorgonichthys arcanus presenta una serie de rasgos adaptados a la falta absoluta de luz solar. Carece por completo de ojos externos y de pigmentación en la piel, luciendo un tono blanco traslúcido con destellos azulados.

Imagen: Scientific Reports

También destaca un marcado joroba nucal en el dorso y un hocico aplanado con boca dirigida hacia arriba. Asimismo, posee un sistema en la cabeza que le permiten detectar vibraciones en el agua para cazar pequeñas presas.

Los análisis revelaron diferencias clave en la estructura ósea del pez respecto a sus parientes más cercanos. Sus mandíbulas cuentan con procesos orbitales más elevados en el ángulo articular en comparación con otras especies.

Adicionalmente, los autores del estudio identificaron variaciones oseas que confirman que el espécimen no pertenece a ningún género conocido dentro de la familia Amblyopsidae.

El “pez Demogorgon”, único en su especie

Las pruebas genéticas revelan que el linaje del “pez Demogorgon” se dividió de sus parientes más cercanos hace aproximadamente 11.6 millones de años durante el Mioceno.

En el plano molecular, el estudio detectó la degradación de la proteína responsable de la visión en la luz, razón por la que se trata de una especie cavernaria ciega.

Este gen presenta severas mutaciones y deleciones que provocaron la pérdida definitiva de la función visual en este organismo subterráneo, según el estudio.

Descubren al “pez Demogorgon” en una cueva estudiada durante largo tiempo

La investigación publicada por Matthew L. Niemiller, Jonathan W. Armbruster, Michael W. Sandel y colaboradores detalla que el animal habita en un sistema kárstico de la reserva militar Redstone Arsenal.

A pesar de que la cueva Bobcat ha registrado constantes monitoreos biológicos desde 1990, el pez había pasado completamente desapercibido para los científicos.

Su baja detectabilidad se debe a los severos cambios en el nivel del agua y a la confusión taxonómica con la pez ciego del sur (Typhlichthys subterraneus).

Ambas especies coexisten en el mismo acuífero subterráneo, un fenómeno sumamente raro entre los peces cavernícolas de América del Norte.

Investigadores llaman a la conservación de esta especie

Debido a que únicamente habita en una sola cueva con un área estimada de solo cuatro kilómetros cuadrados, la especie califica como críticamente amenazada.

Por otro lado, el delicado ecosistema acuático de la zona enfrenta riesgos constantes por variaciones climáticas extremas y la filtración de contaminantes.

Los investigadores Eric C. Maxwell, C. Lael Anderson y Pamela B. Hart enfatizaron la urgencia de implementar medidas de protección del agua subterránea en la región.

Desde su perspectiva, preservar su hábitat resulta vital para garantizar la supervivencia de este fascinante “Demogorgon” del mundo real.

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