¿Qué tan rápido se calienta un auto al sol? Puede ser mortal para un niño en menos de una hora

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Un auto a 37 °C puede ser letal en una hora. Foto:Getty

Un coche estacionado bajo el sol, a una temperatura de 37.8 °C, puede ser letal para un niño en aproximadamente una hora, explicó un estudio de la Universidad Estatal de Arizona y la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego.

Los científicos descubrieron que, en apenas 60 minutos, algunas partes del coche, como el tablero, pueden alcanzar los 69.4 °C, lo que podría exponer a un menor a quemaduras o hipertermia, un aumento peligroso de la temperatura del cuerpo que ocurre cuando el sistema interno de control de calor falla.

Gráfico: Safwat Saleem/ASU

¿Qué tan rápido se calienta un auto bajo el sol?

Durante una simulación de una hora, la temperatura promedio dentro de los vehículos estacionados bajo el sol llegó a 46.7 °C.

Las superficies alcanzaron temperaturas todavía más altas:

El tablero llegó a un promedio de 69.4 °C .

. El volante alcanzó 52.8 °C .

. Los asientos llegaron a 50.6 °C.

Para el estudio, los investigadores utilizaron seis vehículos, dos sedanes medianos, dos autos económicos y dos minivanes. Todos eran de color plateado.

Las pruebas se realizaron durante tres días de verano en Tempe, Arizona, cuando la temperatura exterior superaba los 38 °C.

Estacionar el auto a la sombra también representa un riesgo

Los vehículos estacionados a la sombra también alcanzaron temperaturas elevadas. Después de una hora, el interior registró alrededor de 37.8 °C.

En esas condiciones, el tablero llegó a un promedio de 47.8 °C, el volante alcanzó 41.7 °C y los asientos llegaron a 40.6 °C.

Los diferentes vehículos no se calentaron a la misma velocidad. Según los resultados, el automóvil económico aumentó su temperatura más rápido que el sedán mediano y la miniván.

¿Cuándo puede sufrir hipertermia un niño dentro del auto?

La hipertermia ocurre cuando la temperatura corporal supera los 40 °C y el cuerpo no puede enfriarse.

Para estudiar este riesgo, los investigadores crearon un modelo con un niño hipotético de 2 años. Los cálculos mostraron que podría alcanzar una temperatura corporal de 40 °C en aproximadamente una hora dentro de un automóvil estacionado bajo el sol.

En un vehículo estacionado a la sombra, el niño podría alcanzar esa temperatura en poco menos de dos horas.

El estudio señala que factores como la edad, el peso, la ropa y los problemas de salud pueden modificar el tiempo en el que el calor se vuelve peligroso.

Y aclararon que no se puede establecer el momento exacto en el que cada niño sufrirá un golpe de calor, pero el estudio mostró un aproximado.

Jennifer Vanos, autora principal del estudio, explicó que las lesiones internas pueden comenzar antes de que la temperatura corporal llegue a los 40 °C.

“Esperamos que estos hallazgos puedan aprovecharse para la concienciación y la prevención del golpe de calor pediátrico en vehículos”, afirmó Vanos.

¿Cuál fue el objetivo del estudio?

Nancy Selover, académica de la Universidad Estatal de Arizona, explicó que las pruebas buscaban reproducir una situación cotidiana.

“Queríamos saber cómo estaría el interior de cada vehículo después de una hora, aproximadamente el tiempo que se tarda en hacer la compra”, señaló Selover.

La investigadora agregó que conocía el riesgo de las altas temperaturas, pero que las mediciones de las superficies resultaron sorprendentes.

“Nuestro estudio no solo cuantifica las diferencias de temperatura dentro de los vehículos estacionados a la sombra y al sol, sino que también deja claro que incluso estacionar un vehículo a la sombra puede ser letal para un niño pequeño”, dijo Selover.