Búsqueda inversa de imágenes: el truco infalible para detectar perfiles falsos y estafas

GENERANDO AUDIO...

Búsqueda inversa de imágenes para detectar perfiles falsos Foto: Pexels

Las redes sociales son una herramienta de comunicación que también puede ser utilizada por algunas personas para realizar fraudes u obtener beneficios económicos a través de perfiles falsos. Una manera de identificar la autenticidad de un perfil es a través de la búsqueda inversa de imágenes.

Para CaixaBank, uno de los grupos financieros españoles más importantes, una de las primeras señales al momento de lograr identificar si un perfil no es auténtico esa través de la foto que está incluida en él.

Al utilizar la búsqueda inversa se puede comprobar si esa fotografía se usa en otros perfiles, aplicaciones o forma parte de un banco de imágenes o incluso si es generada por una Inteligencia Artificial.

Para lograr esto existen herramientas como Google Images y Google Lens, que le permiten al usuario realizar búsquedas a través de una imagen para devolver en qué otros sitios se encuentra.

¿Cómo hacer una búsqueda inversa de imágenes?

Para utilizar esta herramienta tienes que seguir unos sencillos pasos. A través de tu celular, abre la app de Google y, en la barra de búsqueda, presiona Google Lens.

Toma o sube una foto para usarla en tu búsqueda:

Para tomar una foto: apunta la cámara hacia un objeto y presiona Buscar .

. Para subir una imagen existente: en “Capturas de pantalla”, selecciona una foto.

Tras esto, puedes seleccionar el área que deseas usar para la búsqueda y, en la parte inferior, desplázate para ver los resultados de la búsqueda.

Otras formas para detectar perfiles falsos es si detectas que la biografía de la cuenta contiene información ambigua o revisar las interacciones con otras cuentas.

Asimismo, la Guardia Nacional recomienda evitar aceptar solicitudes de amistad de desconocidos y desconfiar de los enlaces de dudosa procedencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento