¿Qué es “farmear aura”? El significado de la expresión viral en redes sociales

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¿Qué es “farmear aura? Foto: Shutterstock

Si en redes sociales has leído frases como “+1000 de aura”, “farmeó aura”, “está farmeando aura” o “perdió toda su aura”, probablemente te encontraste con uno de los términos que se han convertido en parte del lenguaje de internet.

Aunque a primera vista puede parecer otra expresión sin sentido de las redes sociales, “farmear aura” tiene una lógica muy sencilla, se utiliza para describir a una persona que hace algo que la hace parecer especialmente cool, segura, carismática o imponente.

La idea está en imaginar que esa cualidad puede acumularse como si fueran puntos dentro de un videojuego.

Incluso hoy en día hay “batallas para farmear aura” las cuales enfrentan a dos personas, quienes se dedican a demostrar su “aura“, con la finalidad de vencer a su contrincante.

¿Qué significa “farmear aura”?

Farmear aura significa hacer algo, de manera intencional o aparentemente natural, para proyectar una imagen de seguridad, estilo, misterio o carisma y así aumentar la percepción de que una persona tiene “aura”.

El concepto de aura en el slang de internet no necesariamente tiene que ver con el significado espiritual de la palabra.

En redes sociales, tener “aura” equivale más bien a tener presencia, imponerse, verse cool o conseguir que una acción parezca mucho más impresionante de lo que realmente es.

El Cambridge English Dictionary define aura farming como la actividad de hacer cosas con la intención de mostrar una personalidad que otras personas consideran atractiva e interesante.

El diccionario Merriam-Webster, por su parte, lo resume como hacer algo para verse cool, impresionante o con estilo, especialmente sin aparentar demasiado esfuerzo.

Por ejemplo, alguien puede caminar tranquilamente mientras todos a su alrededor están corriendo, quitarse los lentes lentamente antes de entrar a un lugar o realizar una acción cotidiana con una seguridad exagerada.

Si además parece que ni siquiera está intentando llamar la atención, el internet puede determinar que está “farmeando aura”.

¿Por qué se dice “farmear”?

Aquí aparece la parte relacionada con los videojuegos, ya que “farmear” viene del inglés farming y se refiere a repetir determinadas acciones para conseguir recursos, experiencia, objetos o puntos.

La jerga de internet tomó esa idea y la llevó al terreno de la personalidad, si una persona puede conseguir “puntos” por verse cool, entonces puede “farmear” esos puntos de aura.

No existe realmente una tabla oficial para calcular estos puntos, es parte del meme y cada usuario puede inventar la cantidad dependiendo de lo que acaba de ocurrir.

¿Qué son los “puntos de aura”?

Los llamados “aura points” son una especie de marcador imaginario para medir qué tan cool, carismática o impresionante fue una persona en determinada situación.

La gracia está precisamente en tratar la personalidad como si fuera un videojuego, si alguien hace una jugada espectacular en un partido de futbol, por ejemplo, alguien podría comentar: “+5000 de aura”.

En cambio, si después celebra de una manera considerada ridícula, otro usuario podría responder: “-3000 de aura”.

De esta forma, la conversación convierte una característica subjetiva como el carisma en una especie de sistema de puntuación.

¿De dónde salió “aura farming”?

Aunque la expresión se volvió mucho más visible recientemente, “aura farming” salió de algunos comentarios y expresiones en TikTok.

De acuerdo con la página Know Your Meme un usuario de TikTok publicó un video de boliche acompañado por la frase “Aura Farming”.

Durante 2024, la frase comenzó a circular principalmente entre comunidades relacionadas con anime, videojuegos y cultura de memes, donde empezó a utilizarse para describir a personajes o personas que parecían tener una presencia particularmente poderosa.

La idea encajaba especialmente bien con personajes de anime que pueden quedarse quietos, entrar a una habitación o hacer un gesto mínimo y aun así convertirse en el centro de atención.

De ahí que expresiones como “ese personaje está farmando aura” comenzaran a utilizarse de manera irónica.

¿Qué tiene que ver el niño que bailaba en un barco?

En 2025 comenzó a hacerse viral un video de Rayyan Arkan Dikha, un niño indonesio que participaba en el tradicional festival de carreras de botes Pacu Jalur, en la provincia de Riau.

En las imágenes, el menor aparece bailando en la parte delantera de una embarcación que avanza a gran velocidad, utilizando lentes oscuros y manteniendo una expresión completamente tranquila.

La combinación fue perfecta para el lenguaje de internet, parecía estar haciendo algo extremadamente arriesgado y llamativo, pero al mismo tiempo proyectaba una actitud de absoluta tranquilidad.

Internet lo convirtió en uno de los ejemplos definitivos de “aura farming”.

A partir de ahí, comenzaron a aparecer imitaciones, memes y videos que utilizaban la misma idea.

¿Cuál es la diferencia entre tener aura y farmear aura?

Tener aura significa que alguien proyecta naturalmente una presencia que resulta llamativa, segura o impresionante.

Mientras que “farmear aura” implica que la persona está realizando acciones que aumentan o intentan aumentar esa percepción.

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