Captan el ojo del supertifón Bavi desde el espacio; continúa su avance hacia Taiwán

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Foto: CIRA

El supertifón Bavi continúa avanzando por el Pacífico occidental mientras mantiene en alerta a varios países de Asia. En medio de su recorrido, el Instituto Cooperativo de Investigación en la Atmósfera (CIRA) de Estados Unidos compartió una imagen en la que se aprecia el ojo del ciclón, uno de los fenómenos meteorológicos más intensos registrados este año de acuerdo con medios locales.

Aunque comenzó a perder fuerza, sus vientos siguen siendo capaces de derribar árboles, postes eléctricos e incluso causar daños severos en viviendas e infraestructura.

Así luce el ojo del supertifón Bavi desde el espacio

Sunset on Super Typhoon Bavi as its powerful eye swirls at the center of the storm. pic.twitter.com/h21VEZeZ0W — CIRA (@CIRA_CSU) July 7, 2026

A través de X, CIRA publicó la fotografía con el mensaje “Puesta de sol sobre el supertifón Bavi mientras su poderoso ojo gira en el centro de la tormenta“.

La fotografía difundida por CIRA muestra desde el espacio, un ojo de tifón definido, con una amplia zona oscura en el centro rodeada por densas bandas de nubes que giran de forma casi simétrica.

El ojo representa la parte más tranquila del ciclón; sin embargo, a su alrededor se encuentra el denominado muro del ojo, donde se concentran las lluvias más intensas y los vientos más destructivos.

El supertifón Bavi ya mostró su intensidad al dejar sin electricidad a zonas de Estados Unidos

Super Typhoon Bavi Tears Through Guam With 150 MPH Winds https://t.co/lp7wMMBMly pic.twitter.com/bvsrv2Ucck — New York Post (@nypost) July 6, 2026

El paso de Bavi por Guam y las Islas Marianas del Norte dejó miles de personas sin suministro eléctrico; la isla de Rota fue una de las más afectadas, luego de que los vientos de hasta 290 kilómetros por hora derribaran árboles, postes del tendido eléctrico y dañaran la infraestructura básica. Además del corte de energía, los habitantes también perdieron el servicio de agua potable y telefonía móvil.

Las autoridades locales informaron que alrededor del 50% de la isla sufrió daños y estiman que el restablecimiento total del servicio eléctrico podría tardar entre dos y tres meses. Hasta el momento solo se reportaron dos personas con heridas menores.

Los vientos asociados a un supertifón de esta magnitud pueden provocar daños comparables a los de los huracanes más intensos registrados en el planeta.

Su fuerza es suficiente para derribar árboles, postes de electricidad, desprender techos, romper ventanas y ocasionar daños importantes en viviendas e infraestructura, además de generar marejadas ciclónicas y lluvias torrenciales que incrementan el riesgo de inundaciones y deslaves.

Aunque Bavi comenzó a debilitarse, los organismos meteorológicos coinciden en que seguirá siendo un sistema extremadamente peligroso durante los próximos días conforme avance hacia Taiwán, Japón y la costa oriental de China.

Vietnam mantiene vigilancia sobre Bavi, se preparan para su llegada

De acuerdo con el , el supertifón alcanzó su máxima intensidad y comenzó un debilitamiento gradual.

La mañana de este 7 de julio, el organismo informó que Bavi descendió a categoría 16, una menos que el día anterior. No obstante, advirtió que continúa siendo un supertifón y conservará una intensidad elevada durante los próximos dos o tres días.

Según el pronóstico, el sistema se ubica a unos 2 mil 100 kilómetros al sureste de Taiwán y continuará desplazándose hacia el oeste para posteriormente girar al oeste-noroeste en dirección a la isla.

Las previsiones indican que alrededor del 11 de julio podría pasar por el norte de Taiwán y un día después tocar tierra en la provincia china de Fujian, donde comenzaría a debilitarse de forma más acelerada.

Aunque los especialistas consideran poco probable que ingrese al Mar de China Meridional, su enorme radio de circulación seguirá generando fuertes vientos sobre esa región. Entre el 10 y el 11 de julio podrían registrarse olas de tres a cinco metros, por lo que las autoridades recomendaron a las embarcaciones mantenerse atentas a la evolución del fenómeno.

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