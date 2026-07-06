WhatsApp prepara una nueva forma para que sepas que un usuario está “online”

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WhatsApp intentará con el famoso punto verde | Foto: AFP

WhatsApp, app de mensajería instantánea de Meta, ya está probando el nuevo punto verde que permite ver el estado ‘en línea’ del usuario y que sustituirá al texto que actualmente aparece en la pantalla de información, de acuerdo con información de la plataforma .

Cabe destacar que la plataforma hermana de Facebook e Instagram está en medio de múltiples cambios, pues recientemente anunciaron el lanzamiento de los nombres de perfil para no intercambiar números de teléfono al momento de comenzar una conversación.

WhatsApp prueba el “punto verde”

WhatsApp está desplegando, en la versión beta de iOS, el punto verde que indica que el contacto está conectado en ese mismo instante en la aplicación de chat, como informó .

Cabe destacar que, el pasado 19 de junio, la propia plataforma anunció la misma función, pero en la versión beta de Android.

Este nuevo desarrollo está centrado en el diseño de la visualización de la información de contacto para sustituir la actualización de estado que se puede leer como ‘Online‘.

Cabe destacar que esta nueva función no trae consigo ninguna novedad relacionada cambios en las directrices de privacidad, solo es un cambio en la apariencia de la app.

Ya podías elegir quién ve tu disponibilidad en WhatsApp

Ante el nuevo cambio, la agencia Europa Press recordó que el estado ‘online’ en la pantalla de información del usuario, que aparece actualmente indicado como texto o próximamente con el punto verde, se desactiva desde los ajustes de privacidad:

Entra a “Ajustes”

Ingresa al apartado de “Privacidad”

Accede al apartado de “Hora de Ult. Vez y En Línea”

Elige quién quieres que vea tu estado: Todos Mis contactos Mis contactos, excepto… Nadie



Según WaBetaInfo, el nuevo indicador visual formará parte de una nueva pestaña de ‘Contactos‘ que ayudará a los usuarios a descubrir contactos que estén activos o que hayan estado en línea recientemente.

Se desconoce cuándo WhatsApp tiene pensado desplegar el punto verde que indica el estado ‘online’ del usuario, y, de momento, solo ha aparecido en la versión beta de iOS (26.26.10.72), tras haberlo hecho antes en la de Android.

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