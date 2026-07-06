El destructivo Supertifón Bavi es capturado desde el espacio mientras sigue su trayectoria

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Los supertifónes se crean en Asia. FOTO: AFP

La fuerza del supertifón Bavi, que mantiene en alerta a varias zonas del Pacífico occidental por sus vientos de más de 280 kilómetros por hora y ráfagas que superan los 320 km/h, ha sido captado por satélites de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica(NOAA).

Como se puede ver en las imágenes, se trata de un ciclón tropical de gran intensidad y cuyos vientos han ocasionado importantes afectaciones en la isla de Rota y Guam, territorios estadounidenses ubicados en el Pacífico.

South Korea's #GeoKompsat2A 🛰️ has been monitoring #SuperTyphoonBavi as it barrels across the Northern Mariana Islands. The equivalent of a Category 5 hurricane, the storm made landfall on Rota—a U.S. territory near Guam—this morning (local time). With sustained winds exceeding… pic.twitter.com/AcK7OZ3ygp — NOAA Satellites (@NOAASatellites) July 6, 2026

Bavi creció de una tormenta tropical a un supertifón en poco más de 24 horas.

🌀 Super Typhoon #Bavi has made landfall over Rota, Northern Mariana Islands, with estimated sustained winds of 285 km/h (180 mph). pic.twitter.com/elFHtCLmhM — Zoom Earth (@zoom_earth) July 5, 2026

Después de que su ojo pasó sobre Rota, parte de la comunidad de las Islas Marianas del Norte de Estados Unidos, se dirige hacia Japón y Taiwán.

🌀SUPER TYPHOON BAVI 🌀#Guam and the Northern Mariana Islands are reeling as a Cat. 5 equivalent super #typhoon slams the U.S. Territories.

They remain under a Typhoon Warning through Monday night as #Bavi moves away from the islands and heads towards Taiwan. pic.twitter.com/HqyzSfICpa — WeatherNation (@WeatherNation) July 6, 2026

De acuerdo con National Geographic, un supertifón es un ciclón “extremadamente poderoso” que se desarrolla en el Pacífico noroeste, región donde este tipo de fenómenos recibe el nombre de tifón. Cuando alcanza una intensidad excepcional, como ocurre con Bavi, se clasifica como supertifón por la fuerza de sus vientos y su potencial destructivo.

¿Qué consecuencias puede provocar un supertifón como Bavi?

Los efectos más inmediatos incluyen:

Vientos destructivos

Lluvias torrenciales

Marejada ciclónica

Inundaciones

Deslizamientos de tierra

Sin embargo, las consecuencias pueden extenderse durante meses o incluso años debido a la destrucción de viviendas, carreteras, hospitales y otros servicios esenciales, además del desplazamiento de miles de personas y las pérdidas económicas.

¿Cuál es la diferencia entre un huracán, un supertifón y un ciclón?

Foto: AFP

Aunque los nombres cambian, se trata del mismo tipo de fenómeno meteorológico; la diferencia está en el lugar donde se forman:

Huracán: Atlántico Norte y Pacífico noreste y central

Atlántico Norte y Pacífico noreste y central Tifón: Pacífico noroeste, principalmente cerca de Asia

Pacífico noroeste, principalmente cerca de Asia Ciclón: Océano Índico y Pacífico sur

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), todos son ciclones tropicales con vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora; si un tifón supera los 241 km/h entra en la categoría de supertifón. Su estructura también es la misma, cuentan con un ojo, un muro del ojo, donde se registran los vientos más intensos, y bandas de lluvia que giran alrededor del centro.

¿Cómo se forma un supertifón?

Para que un tifón alcance gran intensidad deben coincidir varias condiciones atmosféricas y oceánicas

Entre ellas destacan:

Temperatura del mar superior a 26.5 °C

Alta humedad y aire cálido

Vientos favorables en diferentes niveles de la atmósfera

Que el sistema se forme al menos a cinco grados del ecuador

La presencia de una perturbación atmosférica previa

El agua cálida transfiere energía al aire, que asciende y forma una zona de baja presión, conforme el vapor se condensa, libera calor que alimenta la tormenta, provocado por la rotación de la Tierra, hace que el sistema comience a girar y gane fuerza.

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