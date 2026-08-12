Videos muestran el eclipse solar desde el espacio y un avión: así avanzó la sombra

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Así se observó el eclipse en la Tierra desde el espacio. Captura: CIRA | NOAA

El eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto dejó imágenes sorprendentes desde distintos puntos de observación, el fenómeno pudo verse en plenitud desde España, Islandia y Groenlandia, pero también fue captado desde el espacio y a bordo de un avión.

El Instituto Cooperativo de Investigación en la Atmósfera, de la Universidad Estatal de Colorado, mostró imágenes tomadas desde el espacio en las que se observa la sombra proyectada por el eclipse solar sobre la Península Ibérica.

Totality observed in Spain as the moon's shadow arrived at the Iberian Peninsula moments ago. pic.twitter.com/uGVg5Iewju — CIRA (@CIRA_CSU) August 12, 2026

En cuestión de segundos, las imágenes permiten apreciar cómo distintas zonas del planeta quedaron bajo la oscuridad provocada por el fenómeno astronómico.

Además, otro satélite también captó el paso del eclipse solar sobre Islandia.

GOES-East observed the moon's shadow seen reaching Iceland less than an hour ago as part of today's total solar eclipse. pic.twitter.com/jdFvHjQ2X1 — CIRA (@CIRA_CSU) August 12, 2026

Así se vio el eclipse desde la Estación Espacial Internacional

La astronauta Jessica Meir indicó que el eclipse pudo observarse de manera parcial desde la Estación Espacial Internacional (EEI), con un pico de alrededor del 18% de cobertura del Sol.

Meir compartió imágenes del fenómeno tomadas desde una ventana de la estación, ubicada en el segmento ruso.

Las fotografías del Sol fueron captadas con una cámara Nikon Z9, un lente de 800 milímetros con teleconvertidor de 1.4x y un filtro solar.

Given the location of the @Space_Station at the time of the total solar eclipse today, we saw only a partial eclipse, with a peak of around 18% sun coverage. Here’s how it looked from a window in the Russian segment about 45 minutes ago. Photo of the sun taken with a Nikon Z9,… pic.twitter.com/BUrMQVR808 — Jessica Meir (@Astro_Jessica) August 12, 2026

Eclipse desde un avión sorprende en redes sociales

La aerolínea Iberia realizó un vuelo especial con motivo del eclipse solar: el IB1473, que transmitió en directo el fenómeno astronómico durante el trayecto.

¡Volamos hacia el eclipse! 🌘✈️



Acompaña a nuestro vuelo IB1473 en este viaje tan especial para acercarte al eclipse estés donde estés con el nuevo wifi de @Starlink.



Puedes seguirlo en directo aquí. https://t.co/W49Y9CK7hZ — Iberia (@Iberia) August 12, 2026

El vuelo se realizó a 10 mil metros de altura este miércoles y utilizó tres cámaras montadas en la aeronave, además de internet de Starlink, para mostrar el eclipse desde las alturas.

A bordo también viajó un grupo de investigadores del proyecto Shelios, una iniciativa científica y educativa guiada por el astrónomo Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias.

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