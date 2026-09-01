Celulares y educación: buscan regular la tecnología para combatir el rezago escolar

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La Unión Nacional de Padres de Familia respaldó la regulación del uso de celulares en las escuelas y consideró que establecer criterios claros puede contribuir a mejorar el aprovechamiento académico y el ambiente escolar.

En entrevista con Unotv.com, Israel Sánchez, presidente de la organización, puso como ejemplo la experiencia de Querétaro, donde desde 2025 comenzó a aplicarse la llamada Ley Kuri, con medidas para regular el uso de dispositivos electrónicos dentro de los planteles educativos.

De acuerdo con el entrevistado, la experiencia en esa entidad ha mostrado resultados positivos, principalmente en materia de orden dentro de las aulas y reducción de conductas negativas.

Regulación de celulares puede mejorar el ambiente escolar

Israel Sánchez señaló que uno de los principales objetivos de regular los teléfonos celulares es recuperar las condiciones necesarias para que el docente pueda desarrollar su labor frente al grupo.

“En un contexto donde los niños no terminan de aprender, no terminan de revisar contenidos y donde el docente había perdido la autoridad en el aula a falta de una regulación”, explicó.

El representante de los padres de familia sostuvo que homologar criterios permite establecer mayor orden y evitar que los estudiantes hagan un uso excesivo de plataformas digitales durante el horario escolar.

Además, destacó que la regulación puede ayudar a disminuir algunos riesgos relacionados con el uso de redes sociales sin supervisión, entre ellos el acoso y el ciberacoso.

“En el aula la autoridad del docente es la que debe de prevalecer en un contexto de enseñanza-aprendizaje”, afirmó.

Sánchez consideró que este tipo de medidas deben acompañarse de campañas de sensibilización dirigidas a estudiantes, padres y docentes, además de evaluar sus resultados.

Piden garantizar herramientas en escuelas con carencias

Ante la posibilidad de establecer restricciones al uso de celulares, también existe una preocupación por las comunidades donde los dispositivos personales representan una de las pocas alternativas para acceder a internet o materiales educativos.

Al respecto, Israel Sánchez reconoció que las autoridades deben considerar las condiciones particulares de cada plantel y garantizar primero el equipamiento necesario.

“Hay escuelas que incluso no tienen luz, no tienen internet y, bajo ese contexto, pareciera ser que el niño es el que está obligado a llevar su propio equipo para aprender y eso ya no puede suceder”, señaló.

Por ello, consideró necesario destinar recursos públicos para el mejoramiento y equipamiento de las escuelas, así como para fortalecer la capacitación de los docentes.

El representante de la Nacional de Padres de Familia sostuvo que la regulación debe ir acompañada de una política que permita a los estudiantes contar con las herramientas necesarias dentro de los planteles.

Deserción escolar, otra preocupación

El llamado a mejorar las condiciones educativas ocurre en un contexto de preocupación por el aumento de estudiantes que dejan de asistir a la escuela.

Sánchez aseguró que la organización registró el cierre del ciclo escolar pasado con millones de alumnos que ya no regresaron a las aulas, situación que, dijo, debe generar una reacción de las autoridades educativas.

“Es impostergable este tema de mejorar la educación, de tener a nuestros niños en las aulas para que aprendan, no para tenerlos ahí”, afirmó.

El entrevistado señaló que factores como los conflictos magisteriales, la suspensión de clases y las condiciones de inseguridad en algunas entidades pueden contribuir al desánimo de las familias.

También mencionó que existen estados donde la violencia representa un obstáculo adicional para garantizar la asistencia de los estudiantes.

Para Sánchez, la solución requiere la participación conjunta de padres de familia, comunidades educativas, docentes, autoridades y gobiernos, con el objetivo de evitar que continúe creciendo el rezago educativo.

Apoyos sociales deben acompañarse de mejoras educativas

El representante de los padres de familia reconoció que los docentes tienen necesidades de actualización y que los apoyos económicos y sociales son importantes.

Sin embargo, consideró que estos recursos deben estar acompañados de acciones concretas para mejorar la calidad educativa.

“Si eso no se mejora, pues de nada sirve darle al docente un recurso económico frente a un tema de necesidades educativas”, sostuvo.

En este sentido, advirtió que, si no se atienden las deficiencias del sistema educativo, los programas de apoyo por sí solos no serán suficientes para reducir el rezago.

“Si no se mejora la educación, el apoyo social se queda en eso, en un apoyo social económico (…) y si no, vamos a ampliar la brecha del rezago educativo”, concluyó.

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