Cocinar en gravedad cero, así es preparar comida en la Estación espacial

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Las grabaciones fueron compartidas en redes. Foto: Captura de video @astro_anil

¿Cómo es cocinar en gravedad cero? Anil Menon, astronauta de la NASA y actual integrante de la tripulación de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), muestra cómo se preparan los alimentos en órbita.

Bajo el nombre de “Chez ISS: Cooking in Space Station”, Menon comparte en redes sociales videos que muestran una de las actividades más cotidianas de los astronautas, pero en un entorno donde cocinar y comer no se parece en nada a hacerlo en la Tierra.

“Huele a Tierra”: los astronautas prueban vegetales cultivados en el espacio

En el primer video de Chez ISS, Jessica Meir y Anil Menon llevan el concepto “del campo a la mesa” hasta la Estación Espacial Internacional.

Ambos prueban kale y hojas de mostaza wasabi que crecieron durante un mes en la propia estación, después de cosechar varias de sus hojas.

Meir prueba primero una de las hojas y, al acercarla a su rostro, la astronauta reacciona al aroma. “Huele a Tierra”, destaca. También descubre que, de la superficie de una de las hojas están creciendo pequeñas hojas nuevas.

Chez ISS – Cooking on @Space_Station with @Astro_Jessica and Anil



On this episode we give you farm to table, simple, and delicious. This Kale and Wasabi Mustard was grown on ISS over one month. We harvested several leaves and put them to the test. It might be the best meal we… pic.twitter.com/Oq9narSiu9 — Anil Menon (@astro_anil) August 17, 2026

Ante esto, Anil Menon se pregunta si esto se debe a que fueron cultivadas a gravedad cero, por lo que Jessica Meir explica que experimentos anteriores con diferentes tipos de lechugas y verduras han mostrado algunas diferencias entre las plantas cultivadas en microgravedad y las que crecen en nuestro planeta.

El proceso forma parte del trabajo del equipo Veggie de la NASA, que orientó a los astronautas durante el crecimiento de las plantas y les proporcionó herramientas para desarrollar habilidades que podrían ser útiles para producir alimentos durante futuras misiones espaciales.

Cebolla, aceite y papel aluminio: así cocinan sin un horno en la ISS

En el segundo video de Chez ISS, Jessica Meir y Jack Hathaway, otro de los astronautas, muestran el proceso para preparar cebollas asadas.

Las cebollas llegan a la estación a bordo de uno de los vehículos de reabastecimiento, por lo que la llegada de frutas y verduras se convierte en una ocasión especial para la tripulación.

En el video, Meir explica que una de las preparaciones que más disfrutan consiste en asar las cebollas, y que también hacen lo mismo con ajo cuando tienen disponible.

El procedimiento es sencillo. Primero colocan un poco de aceite de oliva sobre papel aluminio y después agregan las cebollas cortadas. El aceite ayuda a que los ingredientes se mantengan en su lugar mientras terminan de preparar la porción.

Chez ISS – episode deux: The one with the onions. Jack and @astro_jessica slow cooking. pic.twitter.com/Kbam5prYgM — Anil Menon (@astro_anil) August 30, 2026

Una vez envueltas, las cebollas se colocan dentro de un calentador de alimentos, un dispositivo que cumple una función muy distinta a la de un horno convencional.

La astronauta aclara que no se trata de un horno propiamente dicho, sino de un espacio diseñado para mantener y calentar la comida.

La preparación requiere paciencia, ya que las cebollas permanecen ahí durante aproximadamente 12 a 24 horas y, si se dejan durante más tiempo, pueden llegar a caramelizarse.

Como parte de la preparación, en la grabación destaca cómo Jack Hathaway corta las cebollas sobre una mesa, donde se aprecian varias tijeras y hasta unas pinzas con las puntas hacia arriba debido a la poca gravedad.

Entre recetas y risas

Los astronautas también comparten las “escenas descartadas” de sus grabaciones, como el último video de Anil Menon, donde se ve a Jack Hathaway cortar cebollas y manzanas.

Lo que agrega más humor y curiosidad es ver cómo los cortes de cebolla flotan junto la navaja que utiliza.

Chez ISS – Outtakes pic.twitter.com/LyQpIJrcgy — Anil Menon (@astro_anil) August 31, 2026

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