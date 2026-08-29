Ciberdefensa con IA y regreso a clases: piden usar la tecnología para proteger y aprender

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Emilio Saldaña, mejor conocido como el “Pizu”, especialista en tecnología, habló para Unotv.com sobre el llamado de las empresas OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft y cerca de 130 organizaciones para fortalecer la ciberdefensa con inteligencia artificial, ante el avance de ataques cada vez más sofisticados.

“Si los atacantes van a tener inteligencia artificial, los defensores también deben contar con ella”, señaló Emilio Saldaña, al explicar la importancia de utilizar esta tecnología también como una herramienta de prevención y defensa.

“La advertencia es importante. Tenemos una ventana de tiempo cada vez más pequeña para proteger hospitales, gobiernos, bancos e infraestructura crítica antes de que los ciberataques utilizando inteligencia artificial sean más rápidos y sofisticados. Y la idea es sencilla”, señaló Pizu.

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta con capacidad tanto para atacar sistemas como para ayudar a protegerlos, por lo que el llamado internacional busca impulsar su utilización en materia de seguridad informática.

Regreso a clases con la tecnología sí, pero ¿con límites?

El avance de la tecnología también está presente en el regreso a clases, pues millones de estudiantes vuelven a las aulas acompañados de la tecnología.

“Y hablando de tecnología y prevención, millones de estudiantes regresan a clases con algo más que cuadernos y lápices en la mochila. Llevan celulares, llevan videojuegos, WhatsApp, redes sociales, GPS y, por supuesto, inteligencia artificial”, señaló Saldaña.

Ante el debate sobre si se debería regresar al uso exclusivo del lápiz y papel, Saldaña destacó que el problema no necesariamente está en las pantallas.

“El problema no es la pantalla. El problema es no enseñar a utilizar la pantalla y no utilizarla en los espacios y momentos adecuados”, explicó.

En ese sentido, señaló que eliminar la tecnología no necesariamente prepara a los estudiantes para el futuro y comparó esta situación con enseñar educación financiera utilizando únicamente una alcancía.

“Sí necesitamos límites. El celular no tiene por qué estar disponible durante la clase”, apuntó.

La recomendación es que los dispositivos puedan guardarse cuando representen una distracción y utilizarse cuando realmente aporten al aprendizaje.

IA para aprender, no para dejar de pensar

Sobre el uso de inteligencia artificial en las escuelas, Saldaña destacó que estas herramientas pueden ser útiles para explicar temas, comparar información, practicar o apoyar una investigación, pero no para sustituir el trabajo de los estudiantes.

“La inteligencia artificial tiene una regla fundamental. Hay que usarla para aprender, no para dejar de pensar”, afirmó.

También advirtió que presentar como propia una tarea realizada por una herramienta de inteligencia artificial constituye una forma de hacer trampa y no contribuye al aprendizaje.

Recomiendan cuidar contraseñas y enlaces durante el regreso a clases

El regreso a las aulas también implica prestar atención a la seguridad digital de estudiantes y familias.

Entre las recomendaciones se encuentra utilizar contraseñas diferentes para cada servicio y activar el factor de autenticación, con el objetivo de contar con una capa adicional para verificar la identidad.

También se hizo un llamado a tener cuidado con enlaces que llegan a través de WhatsApp y que ofrecen supuestas promociones, becas o pagos escolares.

“Cuidado con compartir nuestros datos”, advirtió Saldaña.

Finalmente, destacó que el acompañamiento de las familias es fundamental para que niñas y niños aprendan a utilizar la tecnología de manera responsable.

“Acompañar funciona mejor que solo prohibir”, señaló.

La recomendación parte de la necesidad de que la educación prepare a los estudiantes para desenvolverse en un entorno donde la tecnología y la inteligencia artificial forman parte de su vida cotidiana.

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