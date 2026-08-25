Si tu número de celular termina en 1, esta es la fecha límite para vincularlo con CURP

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Los usuarios que no hagan el trámite pueden quedarse sin servicio Foto: Cuartoscuro

El próximo 31 de agosto vence el plazo para registrar las líneas celulares de prepago terminadas en 1 con la CURP.

Los usuarios que no realicen la vinculación dentro de la fecha establecida se quedarán sin llamadas, mensajes y datos móviles, pues las compañías telefónicas suspenderán el servicio.

La fecha corresponde al calendario de registro establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), como parte de la prórroga para hacer el trámite.

Una vez que la línea sea vinculada, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios, explicó la dependencia.

¿Cómo registrar una línea celular con la CURP?

El registro debe realizarse directamente con la compañía telefónica, no ante el Gobierno. Las empresas son las encargadas de asociar el nombre y la CURP del usuario con el número celular.

El trámite es gratuito y puede realizarse con el operador correspondiente, ya sea desde sus plataformas digitales o en un centro de atención a clientes. Al finalizar, la compañía debe confirmar la vinculación de la línea.

La CRT aclaró que las empresas telefónicas únicamente conservan el nombre, la CURP y el número celular asociados. Los demás datos o imágenes utilizados durante el proceso de validación deben eliminarse.

¿Qué pasa con las líneas que todavía no tienen fecha límite?

El calendario establece fechas diferentes de acuerdo con el último dígito del número telefónico.

De esta manera, las personas que todavía no han vinculado su línea pueden realizar el trámite antes de que llegue el plazo que les corresponde. Las fechas establecidas por la CRT son:

Terminación 1: 31 de agosto

Terminación 2: 15 de septiembre

Terminación 3: 30 de septiembre

Terminación 4: 15 de octubre

Terminación 5: 31 de octubre

Terminación 6: 15 de noviembre

Terminación 7: 30 de noviembre

Terminación 8: 15 de diciembre

Terminación 9: 31 de diciembre

La autoridad señaló que las líneas de celular pospago que ya están asociadas con una persona desde la contratación no necesitan realizar nuevamente el procedimiento.

Hasta el 25 de junio, la CRT reportó 63 millones de líneas vinculadas, de las cuales 40.2 millones correspondían a prepago y 22.8 millones a pospago.

¿Por qué se pide vincular el celular con una CURP?

La medida busca que cada número telefónico esté asociado con una persona identificada y reducir el anonimato que puede utilizarse para cometer delitos como fraude y extorsión telefónica.

De acuerdo con la autoridad, las compañías telefónicas podrán proporcionar información a las autoridades competentes cuando una línea esté relacionada con una investigación, siempre que exista una solicitud conforme a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.