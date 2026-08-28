Lago Ontario ahora es “Lago América”: ¿cuáles son los cinco Grandes Lagos de América del Norte?

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Foto: Shutterstock

El Lago Ontario ahora es “Lago América” en los registros del Gobierno de Estados Unidos; pues el presidente Donald Trump firmó ayer, 27 de agosto, una orden ejecutiva para cambiar el nombre de este cuerpo de agua que comparte con Canadá, en medio de las tensiones comerciales entre ambos países.

La medida ordena al Departamento del Interior actualizar, en un plazo de 30 días, el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos (GNIS), así como las referencias federales al lago. Sin embargo, el cambio no obliga a Canadá ni a organismos internacionales a utilizar la nueva denominación.

Este es uno de los cinco Grandes Lagos de América del Norte, un conjunto de enormes cuerpos de agua dulce ubicados entre Estados Unidos y Canadá.

¿Cuáles son los cinco Grandes Lagos de América del Norte?

Los llamados Grandes Lagos son el Superior, Michigan, Hurón, Erie y Ontario. Juntos forman uno de los sistemas de agua dulce superficial más importantes del planeta.

Lago Superior

De acuerdo con la enciclopedia estadounidense, Britannica, el Lago Superior es el más grande de los cinco por superficie y también el más profundo. Además, contiene la mayor cantidad de agua dulce del sistema. Tiene 563 km de largo (de este a oeste) y su mayor anchura es de 258 km de norte a sur. La cuenca hidrográfica del lago abarca 127, 700 km², sin incluir su superficie de 82, 100 km².

Se encuentra entre Estados Unidos y Canadá y sus aguas forman parte de la frontera entre ambos países.

Lago Michigan

El Lago Michigan destaca porque es el único de los cinco Grandes Lagos que se encuentra completamente dentro de territorio estadounidense, limita con Michigan, Wisconsin, Illinois e Indiana.

Según la misma enciclopedia, este tiene una longitud de 517 km (de norte a sur), un ancho máximo de 190 km y una

cuenca hidrográfica de aproximadamente 118, 000 km², sin incluir su superficie, que es de 57, 757 km². El lago alcanza una profundidad máxima de 281 metros.

Sus aguas se conectan con las del lago Hurón mediante el estrecho de Mackinac, por lo que ambos cuerpos de agua mantienen una conexión hidrológica directa.

Lago Hurón

Este cuerpo de agua se localiza entre Estados Unidos y Canadá y es conocido, entre otras características, por la gran cantidad de islas que alberga. Entre ellas se encuentra Manitoulin, considerada la isla de agua dulce más grande del mundo.

Tiene 331 km de largo de noroeste a sureste y su ancho máximo es de 295 km, la superficie total de su cuenca hidrográfica es de 133, 900 km², sin incluir la superficie del lago, que es de 59, 570 km².

Lago Erie

El conocido Lago Erie es el más poco profundo de los cinco Grandes Lagos y también uno de los que tiene menor volumen de agua.

El eje principal del lago se extiende desde el oeste-suroeste hasta el este-noreste por 388 km, y el lago tiene un ancho máximo de 57 millas. El área total de la cuenca hidrográfica del lago es de 78, 062 km².

Su poca profundidad hace que sus aguas sean relativamente cálidas en comparación con otros lagos del sistema. Además, se encuentra cerca de importantes zonas urbanas e industriales de Estados Unidos y Canadá.

Lago Ontario o “Lago América”

El Lago Ontario es el más pequeño de los cinco Grandes Lagos en superficie; sus aguas se encuentran entre el estado de Nueva York, en Estados Unidos, y la provincia canadiense de Ontario. Es, además, el lago que ahora está en el centro de una nueva disputa por su nombre.

Su eje mayor, de 311 km de longitud, se extiende casi de este a oeste, y su mayor anchura es de 85 km. La superficie total de su cuenca hidrográfica es de 64, 025 km², sin incluir la superficie del lago, que es de 19, 011 km².

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