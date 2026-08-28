Jueza de EE. UU. declara ilegales sanciones del gobierno de Trump contra Anthropic por críticas al Pentágono

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Anthropic celebra decisión del juez. Foto: AFP

Una jueza federal de Estados Unidos (EE. UU.) declaró ilegales las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump contra la empresa Anthropic, al considerar que fueron una represalia por las críticas de la empresa de inteligencia artificial (IA) al Pentágono.

En una resolución de 59 páginas, la jueza Rita Lin determinó que la designación de Anthropic como un “riesgo para la cadena de suministro” de la seguridad nacional fue una medida de represalia y no una respuesta sustentada en una amenaza real.

El fallo prohíbe a las agencias federales mencionadas en la demanda aplicar la orden del gobierno de dejar de utilizar las herramientas de Anthropic, compañía creadora del chatbot Claude. La decisión también anuló la designación de la empresa como riesgo para la cadena de suministro, medida que había sido ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

¿Por qué Trump y el Pentágono sancionaron a Anthropic?

El conflicto entre Anthropic y el gobierno estadounidense comenzó en febrero, cuando la compañía se negó a permitir que su tecnología fuera utilizada para vigilancia masiva o para desarrollar sistemas de armas letales totalmente autónomos.

La postura de la empresa enfureció a Hegseth, quien posteriormente calificó a Anthropic como un “riesgo para la cadena de suministro” de la seguridad nacional.

Después, el presidente Donald Trump ordenó a las agencias gubernamentales dejar de utilizar los productos de Anthropic. En una publicación en redes sociales, el mandatario calificó a la empresa como “radical de izquierda y woke” y aseguró que estaba “fuera de control”.

La jueza Lin concluyó que las medidas adoptadas por el gobierno fueron una represalia por la postura pública de Anthropic y violaron las protecciones constitucionales relacionadas con la libertad de expresión.

¿La seguridad nacional para castigar las criticas?

En su resolución, Lin señaló que la invocación de la seguridad nacional no puede utilizarse como justificación para castigar a quienes critican al gobierno.

El fallo hizo permanente la suspensión temporal de las sanciones que la jueza había ordenado en marzo y entró en vigor de inmediato.

La decisión representa una victoria importante para Anthropic en su disputa con el gobierno estadounidense, aunque la administración de Trump todavía puede apelar el fallo.

Además, permanece pendiente una segunda disputa relacionada con otra sanción impuesta por el Pentágono bajo regulaciones de contratación pública.

Anthropic celebra la decisión

Tras conocer el fallo, un portavoz de Anthropic celebró que el tribunal determinara ilegal la designación de la empresa como riesgo para la cadena de suministro.

La compañía también aseguró que continuará trabajando con el gobierno estadounidense para utilizar la inteligencia artificial en favor de la seguridad nacional, aunque manteniendo su postura sobre el uso responsable de esta tecnología.

El conflicto se produce en medio de un debate cada vez mayor sobre los límites que deben tener los sistemas de IA en aplicaciones militares, particularmente en materia de vigilancia y armas autónomas.

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