La inspiradora historia detrás de “Codificadas”, una competencia de programación exclusiva para mujeres

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“Codificadas” busca espacios para las mujeres. Foto: Getty Images

La competencia “Codificadas” de Tata Consultancy Services (TCS) busca transformar el panorama de las carreras STEM (por sus siglas en inglés: Science, Technology, Engineering and Mathematics) en Latinoamérica con el fin de derribar las barreras que aún enfrentan las mujeres para incursionar en el mundo del software y la programación.

En entrevista con Unotv.com, Jimena Jofré, HR Head de TCS para Latinoamérica, explicó que el proyecto nació tras detectar que en las finales mundiales de programación de “TCS CodeVita” realizadas en India no había mujeres entre las finalistas.

“No vimos ninguna mujer en la final y ahí dijimos: tenemos que hacer algo para motivar a las jóvenes a que se atrevan a participar en estas competencias de programación”, explicó.

La competencia “Codificadas”, dirigido a jóvenes a partir de 15 años y a universitarias, es un certamen regional de programación competitiva exclusivo para mujeres que busca coronar a la mejor programadora de Latinoamérica.

Pero Jofré señaló que “Codificadas” no fue concebido únicamente como un concurso, sino como una comunidad de aprendizaje y acompañamiento para que las participantes desarrollen habilidades técnicas, encuentren referentes femeninos y pierdan el temor de ingresar a un sector históricamente dominado por hombres.

De 4 mil 700 a casi 12 mil participantes

Tras una primera edición que reunió alrededor de 4 mil 700 inscritas, este año el programa registró casi 12 mil participantes, un crecimiento importante y representativo para el género.

“Este año, como gran noticia llegamos prácticamente a las 12 mil inscritas. Crecimos un 150%, que es maravilloso”, señaló Ximena.

Además, la convocatoria pasó de 16 a 20 países latinoamericanos, incluso con participantes provenientes de naciones donde TCS no tiene operaciones.

Para Ximena Jofré, este incremento demuestra que existe una necesidad de generar espacios específicos para impulsar el talento femenino en áreas tecnológicas.

“Hay una voz que no había sido escuchada o que no ha tenido la respuesta necesaria en términos de convocarlas para este tipo de proyectos. Por lo que esto nos pone obviamente muy contentos”, mencionó.

La inteligencia artificial cambia las reglas del concurso

Una de las principales novedades de esta edición fue la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT o Copilot durante la competencia.

La directiva explicó que el objetivo fue enseñar a las participantes que la IA no sustituye al talento humano, sino que potencia sus capacidades para resolver problemas de forma más eficiente.

“Al incorporar inteligencia artificial, el conocimiento algorítmico de la programación en sí mismo, de saber un código, dejó de ser tan relevante como en las anteriores iniciativas, que fue la del año pasado. Entonces hay una mezcla también en términos de cómo las chicas saben usar correctamente la inteligencia artificial para maximizar su respuesta”, comentó.

Esta nueva modalidad permitió que la creatividad, el pensamiento lógico y la capacidad para aprovechar las herramientas digitales adquirieran mayor peso que la simple memorización de código.

Más que un concurso: una comunidad para mujeres en STEM

De acuerdo con la empresa, “Codificadas” busca convertirse en una red permanente de apoyo para las jóvenes interesadas en carreras STEM.

Y les ofrece el acceso a las participantes a talleres, contenido especializado, mentorías y testimonios de mujeres que actualmente trabajan en tecnología, con el propósito de crear referentes femeninos que ayuden a combatir los estereotipos sobre la industria.

“Queremos que sepan que no están solas, que hay otras mujeres que han sentido los mismos temores y que sí es posible construir una carrera en tecnología”, señaló Jofré.

Prácticas profesionales y oportunidades laborales

Aunque ya se encuentra en una etapa muy avanzada, la siguiente etapa de “Codificadas” será una gran final presencial prevista para septiembre, donde competirán las jóvenes con los mejores resultados obtenidos en cada país.

Quienes finalizan o son ganadoras se les abre un gran panorama de posibilidades.

Para las universitarias, el programa ofrece la posibilidad de realizar prácticas profesionales o ingresar a programas trainees e incluso integrarse a TCS.

“Nosotros lo que ofrecemos a las chicas que están ya en un nivel universitario saliendo, ser parte de nuestra empresa, hacer, por ejemplo, sus prácticas laborales con nosotros, ingresar como trainee”, detalló la directiva.

Mientras tanto, las participantes más jóvenes continuarán formando parte de la comunidad para fortalecer sus conocimientos antes de ingresar a la universidad.

“Con las chicas más jóvenes, recuerda que esto es un ecosistema. Vamos a mantener el contacto con ellas, vamos a seguir incorporando y subiendo en nuestra página web TCS Codificadas, información para ellas, workshop, videos de mujeres en tecnología, donde queremos que las inspiren para que tengan role model y puedan sentir cómo es trabajar en tecnología”, relató Jofré.

El sueño: llevar a una latina a la élite mundial de la programación

Aunque el objetivo inmediato es ampliar la participación femenina en tecnología, la meta de largo plazo es mucho más ambiciosa.

Después de la primera edición de “Codificadas”, la inscripción de mujeres a la competencia mundial de programación de TCS aumentó considerablemente.

Incluso Ivonne Ayala, una participante ecuatoriana logró ubicarse entre las mejores en la categoría New Generation Coder en el concurso internacional TCS CodeVita, un resultado que la empresa considera el primer paso para alcanzar su principal objetivo.

“Estoy segura de que en dos o tres años vamos a lograr que una latinoamericana llegue a la gran final de la competencia mundial de programación en India”, aseguró la directiva.

Hay que tomar en cuenta que TCS CodeVita es un concurso global de programación reconocido por los Récord Guinness, por considerarse la mayor competición de programación informática, con 146 mil 922 participantes en su temporada 13, el pasado el 26 de febrero de 2026 en India.

Para 2027, TCS también busca que “Codificadas” obtenga su propio Récord Guinness como la mayor iniciativa latinoamericana dedicada a impulsar el talento femenino en tecnología.

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