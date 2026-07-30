UNAM construirá 58 estaciones sísmicas en México, revisa si tu estado está incluido

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que ampliará la Red Sísmica Mexicana con la construcción de 58 nuevas estaciones, 38 de ellas estarán a cargo del Servicio Sismológico Nacional (SSN) del Instituto de Geofísica, mientras que 20 estarán supervisadas por la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería (II).

Leonardo Ramírez Guzmán, titular de la Coordinación de Ingeniería Sismológica del II, explicó que el objetivo es obtener mejores estimaciones de la magnitud y localización de los temblores.

Amplían Red Sísmica Mexicana, ¿dónde ubicarán las 58 nuevas estaciones?

La ubicación de las estaciones, en proceso de edificación, incluye el norte del país que, hasta el momento, es la zona que registra menos monitoreo, como en:

La península de Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Ciudades como Tijuana

Ramírez Guzmán destacó que en dichas zonas se tiene la percepción errónea de que no tiembla. Sin embargo, sí hay registro de movimientos sísmicos.

Además, con esta nueva red se busca reorganizar la distribución de monitoreo en el centro y en el sureste de México.

Por ejemplo, Guerrero es el estado que tiene mayor equipamiento, con 34 estaciones.

Le sigue Oaxaca, donde se levantan dos adicionales a las casi 30, y Michoacán.

Con esto, los especialistas tendrán la posibilidad de contar con localizaciones y estimaciones de magnitudes con menor incertidumbre, incluso de detectar temblores que antes eran ignorados por falta de instrumentos.

Por otro lado, la Ciudad de México (CDMX), cuenta con una red amplia de este tipo de equipos donde, el II, junto con el SSN, tienen alrededor de 100 estaciones.

De hecho, la capital mexicana es una de las urbes más instrumentadas del mundo, al nivel de Tokio, Japón y Los Ángeles, California.

¿Cómo ayudará el monitoreo sísmico a las autoridades?

Además de ampliar la cobertura del monitoreo sísmico en México, la Red Sísmica Mexicana permitirá generar mapas de intensidad pocos minutos después de un sismo.

Estos productos mostrarán qué zonas registraron un mayor movimiento del suelo y ayudarán a las autoridades a tomar decisiones durante una emergencia.

De acuerdo con Leonardo Ramírez Guzmán, una vez que el Servicio Sismológico Nacional publica la magnitud estimada del temblor, comienza el proceso para elaborar el mapa de intensidad, el cual suele estar disponible alrededor de 40 minutos después del evento.

La información es compartida entre el Instituto de Ingeniería, el Servicio Sismológico Nacional y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) mediante diversos sistemas de comunicación.

Incluso, en caso de que alguno falle durante un sismo, existen vías alternas que permiten transmitir los datos generados.

Asimismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil podrá utilizar esta información para implementar medidas de atención a la población, mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tendrá conocimiento de posibles afectaciones en presas derivadas de movimientos sísmicos significativos.

Desarrollan plataforma para consultar la intensidad de los temblores

Como parte del proyecto, especialistas desarrollan una plataforma gratuita en la que autoridades y población podrán consultar mapas con la intensidad registrada durante los movimientos telúricos.

En ellos, el color rojo identificará las zonas donde el movimiento del suelo fue más intenso. Su efectividad fue comprobada recientemente con observaciones de campo realizadas en Guerrero, cuyos resultados coincidieron con los daños reportados tras el sismo de magnitud 6.5 ocurrido el pasado 2 de enero.

Finalmente, el Instituto de Ingeniería informó que ya concluyó la construcción de ocho de las 20 estaciones que le corresponden en esta nueva etapa del proyecto, la cual se prevé concluir durante el presente año con financiamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el acompañamiento del Cenapred.

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