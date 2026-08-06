Cohete de SpaceX se estrella contra la Luna; científicos confirman el impacto

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Cohete de Space X impactó en la Luna. Foto: AFP

Una parte de un cohete Falcon 9 de SpaceX se estrelló contra la superficie de la Luna este miércoles, tal como habían previsto los científicos, luego de permanecer más de un año a la deriva en el espacio.

El impacto fue confirmado por observaciones realizadas desde Chile y no representó ningún riesgo para la Tierra.

De acuerdo con el Observatorio Europeo Austral (ESO), el impacto ocurrió alrededor de las 06:35 GMT, cuando la segunda etapa del cohete, con un tamaño aproximado al de un autobús, chocó contra la superficie lunar.

El Very Large Telescope (VLT) detectó una nube de escombros tras la colisión y registró líneas espectrales, conocidas como “huellas dactilares químicas”, correspondientes a gases de sodio y litio durante los cinco a diez minutos posteriores al impacto.

Según explicó el observatorio, el sodio probablemente provino del suelo lunar, mientras que el litio podría tener su origen en los materiales del propio cohete.

Benjamin Fernando, investigador del Laboratorio Nacional de Los Álamos, confirmó a AFP que el impacto efectivamente ocurrió.

¿Por qué el cohete de SpaceX terminó chocando contra la Luna?

El Falcon 9 fue lanzado en enero de 2025 para transportar dos módulos de alunizaje.

Mientras que el propulsor principal regresó a la Tierra, la segunda etapa permaneció en el espacio tras colocar las naves en su trayectoria hacia la Luna.

Con el paso de los meses, esa sección del cohete quedó sin posibilidad de ser controlada y los especialistas calcularon que terminaría impactando la superficie lunar a una velocidad cercana a 8 mil 690 kilómetros por hora, un desenlace que consideraban inevitable.

La NASA busca entender el impacto de los desechos espaciales

Aunque la colisión no fue intencional y no representa ningún peligro para la Tierra, sí podría haber dejado un nuevo cráter en la superficie lunar.

Las agencias espaciales, entre ellas la NASA, esperan obtener imágenes para documentar sus efectos.

Durante una conferencia de prensa realizada el lunes, Julianna Scheiman, directora de Ciencia de la NASA y de Programas Dragon en SpaceX, explicó que normalmente la empresa realiza maniobras para garantizar que la segunda etapa de sus cohetes cumpla con las normas de seguridad espacial.

El estudio de este tipo de impactos cobra especial relevancia debido a los planes de la NASA de establecer una presencia humana permanente en la Luna en los próximos años.

Comprender cómo interactúan los desechos espaciales con el entorno lunar será clave para futuras misiones.

Aunque la Luna recibe constantemente impactos naturales de meteoroides, los choques provocados por objetos fabricados por el ser humano siguen siendo poco comunes.

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