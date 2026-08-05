¿Qué es Kick, la plataforma donde transmitía en vivo César Gastélum y cómo funciona?

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¿Qué es la plataforma Kick? Foto: Shutterstock

Kick es una plataforma de streaming donde el influencer César Gastélum realizaba sus transmisiones en vivo y fue durante una de ellas que quedó registrado el ataque armado en su contra la noche del 4 de agosto de 2026.

A raíz de este hecho, el nombre del servicio ha comenzado a cobrar relevancia. Por ello, en Unotv.com te explicamos qué es Kick, cómo funciona, quiénes son sus creadores y cuáles han sido algunas de las polémicas que la rodean.

¿Qué es Kick?

Kick es una plataforma de transmisiones en vivo. En su página oficial se define como un espacio de “conexión en tiempo real, creatividad desbordante e infinitas posibilidades”.

El servicio fue lanzado en 2022 por Ed Craven y Bijan Tehrani, cofundadores de Stake.com, un sitio de apuestas en línea que opera con criptomonedas.

Su funcionamiento es similar al de otras plataformas de streaming, los usuarios crean una cuenta, pueden realizar transmisiones en vivo, interactuar con su audiencia mediante un chat y obtener ingresos a través de suscripciones y donaciones.

Las polémicas de Kick

Kick volvió a ser tendencia después de que durante una transmisión en vivo quedara registrado el asesinato del influencer mexicano César Gastélum, quien fue atacado con un arma de fuego en Sinaloa durante la noche del 4 de agosto.

Sin embargo, no es la primera vez que una tragedia está relacionada con el servicio. En 2025, Raphaël Graven, conocido en internet como Jean Pormanove, perdió la vida durante una transmisión en vivo.

El hombre había sido víctima de episodios de violencia y privación del sueño realizando un reto para los seguidores de su plataforma.

Cabe señalar que, en sus Directrices de la Comunidad, Kick señala que mantiene una política de tolerancia cero en temas relacionados con la explotación infantil y el terrorismo, además de establecer reglas para el contenido publicado por sus usuarios.

“Apoyamos a los creadores para que se expresen de forma segura, transmitiendo contenido que atraiga y entretenga. Hemos desarrollado estas Directrices de la Comunidad para mantenerse dentro de los límites establecidos en nuestros Términos de Servicio, que te ayudan a determinar qué esperar de nuestra plataforma”.

¿Quién es el dueño de Kick?

Kick nació después de que Twitch endureciera sus políticas sobre la promoción de determinados sitios de apuestas en línea, entre ellos Stake.com, empresa fundada por Ed Craven y Bijan Tehrani.

De acuerdo con Forbes, antes del lanzamiento de Kick, Stake.com realizó una costosa campaña publicitaria que incluyó su presencia en monoplazas de Fórmula 1, playeras de equipos de la Premier League inglesa e incluso en eventos de la UFC.

Actualmente, Kick se encuentra disponible tanto en su versión web como en aplicaciones para dispositivos Android e iOS, permitiendo realizar transmisiones en vivo de videojuegos, charlas, música y otras categorías de contenido.

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