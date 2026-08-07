Esferas y luces rojas: Pentágono revela nuevos videos de supuestos ovnis

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El Pentágono compartió la quinta entrega de archivos desclasificados e históricos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI, por sus siglas en inglés), popularmente conocidos como ovnis, este viernes.

Dentro del material revelado por las autoridades estadounidenses destaca un video captado en Medio Oriente, durante 2025, en el que se aprecia una especie de esfera.

Como muestra la grabación, de apenas 1:39 minutos de duración, el objeto sobrevuela por una zona urbanizada. De hecho, en algunas de las secuencias, la esfera se ve muy luminosa y en otras, totalmente oscura, esto debido a que las imágenes fueron captadas con un sensor electroóptico e infrarrojo.

“El Comando Central de los Estados Unidos presentó un informe sobre un fenómeno anómalo no identificado a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, consistente en 1 minuto y 39 segundos de grabación de video de un sensor electroóptico e infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense en 2025”, explica el archivo del Pentágono.

Luces rojas en el Pacífico

Otro avistamiento que llama la atención fue registrado en el Océano Pacífico en 2019, capturado mediante un dispositivo de grabación portátil por un miembro del servicio militar estadounidense.

En las imágenes, captadas con condiciones de poca luz, aparecen dos aparentes fuentes de luz de color rojo, que la cámara sigue mientras se desplaza.

A lo largo del clip, las luces entran y salen repetidamente del encuadre, mientras el dispositivo se acerca y se aleja para mantenerlas dentro del campo de visión.

El archivo señala que el material fue alterado digitalmente antes de ser informado a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, aunque se presenta tal como fue recibido.

¿Una esfera sobrevolando en Medio Oriente?

Un tercer avistamiento corresponde a un evento registrado en Medio Oriente en 2023 por un sensor infrarrojo instalado en una plataforma militar estadounidense.

El material, que muestra una especie de esfera metálica, tiene una duración de 30 segundos y fue compartido por el Comando Central de Estados Unidos ante la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios.

Como explica el archivo, en los primeros ocho segundos, el sensor se desplaza para seguir un área de contraste que mantiene aproximadamente en el centro de la imagen.

Después, entre los segundos 9 y 30, el dispositivo hace zoom sobre esa zona y aparece brevemente el presunto ovni.

¿Qué otros casos compartió el Pentágono?

La quinta entrega del Pentágono de archivos desclasificados e históricos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados está compuesta por 41 archivos, entre ellos documentos en PDF, imágenes, recreaciones artísticas de avistamientos y videos.

En ella se pueden consultar casos que van desde 1947 hasta este año, donde se documentan análisis fílmicos de objetos no identificados en Utah, Estados Unidos; Una revisión de incidentes de “cohetes fantasmas” en Suecia; así como un “triángulo oscuro translúcido” en Colorado Springs, entre otros.

Entre las agencias y dependencias mencionadas en los documentos figuran el Departamento de Guerra, el FBI, la CIA; el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Oficina Ejecutiva del Presidente.

Esta quinta entrega forma parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con FANI, una iniciativa mediante la cual se publicarán más archivos de manera escalonada.

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