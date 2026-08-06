¿En qué países se realiza el fracking? Qué es, cómo funciona y por qué sigue generando debate

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Países que hacen fracking. Foto: Getty Images

La fracturación hidráulica, conocida como fracking, es una técnica utilizada para extraer petróleo y gas natural de formaciones rocosas profundas, aunque ha impulsado la producción energética en varios países, también ha generado debate por sus posibles efectos sobre el agua, el suelo y el medio ambiente, lo que ha llevado a algunas naciones a prohibirla y a otras a seguir apostando por su desarrollo.

El tema volvió a cobrar relevancia en México, luego de que un panel de especialistas recomendó prohibir el fracking en la cuenca Tampico-Misantla y limitar su uso en otras regiones bajo estrictas condiciones ambientales.

¿Qué es el fracking?

El fracking, o fracturación hidráulica, consiste en inyectar una mezcla de agua, arena y aditivos a muy alta presión dentro de un pozo para crear pequeñas fracturas en la roca.

Estas grietas permiten que el petróleo o el gas natural fluyan hacia el pozo y puedan extraerse.

De acuerdo con la U.S. Energy Information Administration (EIA), la arena mantiene abiertas las fracturas creadas por la presión, facilitando el paso de los hidrocarburos hacia la superficie.

¿En qué países se realiza el fracking?

El uso del fracking varía considerablemente entre países, mientras algunos lo han convertido en un pilar de su producción energética, otros han decidido prohibirlo o mantener moratorias por razones ambientales.

Entre los países donde se utiliza de forma comercial destacan:

Estados Unidos (el mayor productor mundial mediante esta técnica).

Canadá.

Argentina, especialmente en la formación de Vaca Muerta.

China.

También existen proyectos o desarrollos en menor escala en países como:

Australia.

Arabia Saudita.

Omán.

Argelia.

Países europeos han optado por restringir o prohibir la fracturación hidráulica, entre ellos Francia, Irlanda, Bulgaria y Países Bajos, mientras que Reino Unido mantiene una moratoria en Inglaterra y Alemania aplica fuertes restricciones.

¿Cómo se realiza el fracking?

En términos generales, el proceso sigue estos pasos:

Se perfora un pozo vertical que posteriormente puede extenderse de manera horizontal.

Se coloca un revestimiento de acero y cemento para aislar el pozo.

Se inyecta una mezcla de agua, arena y aditivos químicos a alta presión.

La presión rompe la roca y crea fracturas microscópicas.

La arena evita que esas fracturas vuelvan a cerrarse.

El petróleo o el gas comienzan a fluir hacia el pozo para ser extraídos.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) explica que el ciclo completo también incluye la obtención del agua, la mezcla de los fluidos, la inyección, el manejo del agua que regresa a la superficie y el tratamiento o disposición final de los residuos.

¿Se hace fracking en México?

Aunque el fracking suele asociarse con el auge del petróleo y gas de esquisto en Estados Unidos, en México esta técnica no es nueva.

De acuerdo con una investigación de la organización CartoCrítica, elaborada con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la primera aplicación documentada de la fracturación hidráulica en México ocurrió el 26 de enero de 1996 en el pozo Jacinto-5, en Tabasco.

Posteriormente, Pemex extendió su uso a otros pozos en estados como Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, principalmente para estimular la producción de hidrocarburos en yacimientos convencionales y, más adelante, explorar recursos no convencionales.

Durante las décadas siguientes, la fracturación hidráulica se utilizó en diversos proyectos petroleros, entre ellos el Proyecto Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec) y trabajos de exploración en las cuencas de Burgos, Sabinas-Burro-Picachos, Tampico-Misantla y Veracruz, identificadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como regiones con alto potencial de petróleo y gas de lutitas.

De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), con base en información del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), México cuenta con 112.9 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente en recursos prospectivos.

De ese total, 64.2 mil millones corresponden a recursos no convencionales, además de 141.5 billones de pies cúbicos de gas natural en este tipo de yacimientos.

Este 6 de agosto un comité de especialistas convocado por el Gobierno federal recomendó prohibir la fracturación hidráulica en la cuenca Tampico-Misantla por sus riesgos ambientales y sociales.

Asimismo, planteó que cualquier proyecto en otras regiones solo pueda realizarse utilizando agua salada, con monitoreo ambiental permanente y bajo estrictos criterios científicos para minimizar su impacto.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su administración analizará estas recomendaciones antes de tomar una decisión sobre el desarrollo de nuevos proyectos.

Factores negativos del fracking

Organizaciones ambientales como Greenpeace y la Alianza Mexicana contra el Fracking, advierten sobre posibles riesgos, entre ellos:

Alto consumo de agua.

Posible contaminación de fuentes de agua potable si existen fallas en los pozos o derrames.

Emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero.

Generación y manejo de aguas residuales.

Incremento de la actividad sísmica inducida en algunas zonas.

La EPA señala que existen circunstancias en las que las actividades relacionadas con el fracking pueden afectar los recursos de agua potable, especialmente por derrames, problemas en la integridad de los pozos o una gestión inadecuada de las aguas residuales.

Factores positivos del fracking

Permite aprovechar reservas de petróleo y gas antes inaccesibles.

Incrementa la producción nacional de energía.

Reduce la dependencia de importaciones de combustibles.

Puede generar inversiones, empleos y actividad económica en las regiones donde se desarrolla.

En Estados Unidos, la combinación de perforación horizontal y fracturación hidráulica impulsó un fuerte aumento en la producción de petróleo y gas durante la última década.

El fracking sigue siendo una herramienta clave para la producción de hidrocarburos en algunos países, pero también permanece en el centro del debate sobre la transición energética y la protección del medio ambiente.

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