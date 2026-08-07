“Monster Hunter Outlanders” abre prerregistro; así será el nuevo juego de mundo abierto para celulares

GENERANDO AUDIO...

¿Listo para una nueva aventura? Foto: Garena

La próxima gran cacería de “Monster Hunter” ya tiene un nuevo objetivo, una versión para celular; Capcom, en colaboración con TiMi Studio Group y Tencent Games, confirmó la apertura del prerregistro de “Monster Hunter Outlanders“, un título que busca trasladar la esencia de la popular saga a un mundo abierto diseñado para jugar desde cualquier lugar.

Ahora la franquicia apostará por una experiencia que combinará exploración, supervivencia y combates contra criaturas gigantes, pero adaptada a sesiones de juego en smartphones.

Así será “Monster Hunter Outlanders”

Foto: Garena

De acuerdo con la empresa de videojuegos Garena, “Monster Hunter Outlanders” fue concebido como una “aventura exclusiva para dispositivos móviles”.

Los jugadores podrán recorrer biomas interconectados, reunir recursos, fabricar equipo y enfrentarse a monstruos emblemáticos de la saga, manteniendo el ciclo de exploración y cacería que convirtió a Monster Hunter en una de las franquicias más exitosas de Capcom.

Además de la experiencia para un solo jugador, el título permitirá formar equipos para organizar expediciones cooperativas y derrotar criaturas de gran tamaño junto con otros cazadores.

Los jugadores podrán recorrer los ecosistemas de Aesolandia, observar el comportamiento de los monstruos, recolectar materiales, fabricar equipamiento y emprender expediciones de cacería mientras descubren nuevas zonas del mapa.

Monster Hunter Outlanders incorporará enemigos exclusivos conocidos como “monstruos radiantes“, así como otras especies completamente nuevas que todavía no han sido reveladas.

La aventura también presentará a los “aventureros“, personajes con habilidades propias que podrán apoyar las expediciones, además de nuevos compañeros que acompañarán a Felyne. Entre ellos aparecen Trillan y Rutaco, dos aliados originales creados para esta entrega, cada uno con habilidades y personalidad distintas.

En Aesolandia los jugadores podrán instalar herramientas como tirolesas, lanzadores e instalaciones de planeo para desplazarse entre biomas y acceder a nuevas rutas de exploración.

El objetivo no será únicamente moverse más rápido, sino descubrir objetos especiales, pistas relacionadas con las misiones y estudiar el comportamiento de los monstruos para convertir esa información en una ventaja durante las cacerías.

El prerregistro en “Monster Hunter Outlanders” ofrece recompensas

Foto: Garena

Al momento, el prerregistro web ya está disponible y estará acompañado por retos para la comunidad. Conforme aumente el número de registros y seguidores en los canales oficiales, los jugadores podrán desbloquear recompensas para el lanzamiento.

Entre los incentivos anunciados se encuentran 20 Contratos estándar, la aventurera SR Raya y otros objetos que se revelarán conforme avance la campaña. Además, el estudio adelantó que en los próximos meses compartirá más información sobre Aesolandia, nuevos monstruos y otros modos de juego.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.