Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera por polémica entrevista donde mencionan a Carmen Salinas

Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera por su pódcast. Foto: Cuartoscuro

La conductora Yolanda Andrade expresó su molestia y decepción hacia la activista Saskia Niño de Rivera tras la polémica generada por una entrevista difundida en el pódcast “Penitenciaría“, en la que un presidiario lanzó acusaciones sin pruebas contra la fallecida actriz Carmen Salinas.

La controversia surgió luego de que Niño de Rivera entrevistara a un interno identificado como “Beto”, quien durante la conversación mencionó a varias figuras públicas y señaló, sin presentar evidencias, que algunas habrían participado en supuestos rituales.

Entre los nombres que aparecieron en la grabación se encontraba el de Carmen Salinas, lo que desató críticas en redes sociales y dentro del medio artístico.

En medio de las reacciones, Yolanda Andrade, amiga cercana de Carmen Salinas, manifestó públicamente su inconformidad durante un encuentro con medios de comunicación.

La conductora aseguró sentirse decepcionada por la manera en que se manejó el contenido de la entrevista, esto dijo para el programa “Mi Chismecito”.

“Lo del programa ese se me hizo decepcionante. Sabía que ella tenía ‘Reinserta’ y ayudaba a las mujeres embarazadas y todo eso; tenemos amigas en común. Nunca la conocí. Se me hizo muy injusto que pusiera el nombre de Carmelita Salinas y no los otros nombres”, expresó.

Andrade también cuestionó que se haya dado visibilidad a las declaraciones del interno sin tomar precauciones similares con otros nombres mencionados.

“Se me hizo cruel, doloroso y luego pedir dinero para ese señor. ¿Por qué no le da ella el dinero que ganó de sus views?”, agregó.

Para la presentadora, la difusión de esas declaraciones fue especialmente delicada por tratarse de una figura querida dentro del espectáculo mexicano.

“Carmelita es muy querida”, afirma Yolanda Andrade

Durante sus declaraciones, Yolanda Andrade también defendió la memoria de Carmen Salinas, quien falleció en 2021 y fue una de las actrices más reconocidas del cine, la televisión y el teatro en México.

La conductora aseguró que las acusaciones no afectarán la imagen que el público tiene de la artista.

“Carmelita es una mujer muy querida por todos nosotros. Esto no la va a manchar ni tantito, pero fue una puñalada trapera; eso no está correcto”, señaló.

Diversos amigos y familiares de la actriz han coincidido en defender su reputación, asegurando que las declaraciones del presidiario carecen de sustento y que la intérprete siempre fue una persona profundamente religiosa y respetuosa de la vida.

La respuesta de Saskia Niño de Rivera tras la polémica

Tras el escándalo, Saskia Niño de Rivera explicó que su pódcast no es un espacio dedicado al entretenimiento o los espectáculos, sino un proyecto enfocado en visibilizar la realidad del sistema penitenciario en México.

La activista también ofreció una disculpa pública a la familia de Carmen Salinas, señalando que la inclusión del nombre fue un error editorial. Además, indicó que la entrevista fue editada nuevamente para eliminar la referencia a la actriz.

Niño de Rivera pidió también evitar el morbo alrededor del caso y reiteró que su intención nunca fue dañar la reputación de la artista ni de su familia.

Sin embargo, la polémica no se detuvo, María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, señaló que su familia sigue considerando la posibilidad de iniciar acciones legales, pues considera que la reputación de su madre fue afectada por las declaraciones difundidas.

