¿Cómo te verías en los años 80? Con este prompt de ChatGPT puedes subirte al trend en redes sociales

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Cómo puedes transformar una foto con estética de los 80? Foto: IA

Los años 80 están de moda una vez más gracias a un nuevo trend que circula en redes sociales y que consiste en transformar una fotografía actual en otra con toda la estética de aquella época.

Sumarse al hype es muy fácil, solo debes cargar la foto que quieras transformar en ChatGPT, utilizar el prompt indicado y obtendrás una imagen con el estilo de los años 80, desde la ropa y los peinados voluminosos hasta los colores, la iluminación y el característico acabado de una fotografía analógica.

¿Qué imágenes sirven para hacer el prompt de los 80?

Primero, debes elegir una fotografía con buena iluminación y resolución, donde tu rostro pueda verse claramente, ya sea de frente o ligeramente de perfil.

El objetivo es que la inteligencia artificial (IA) ubique bien tus rasgos y no los modifique, por lo que imágenes oscuras, desenfocadas o capturadas de lejos, no funcionan.

Toma en cuenta que, si usas una imagen donde aparecen dos o más personas, debes especificar si todos deben permanecer y a quiénes se les aplica el look ochentero.

Ya que escogiste la foto a transformar, debes cargarla en una conversación con ChatGPT o desde la función de edición de imágenes. El siguiente paso es escribir el prompt para concretar la transformación.

¿Cómo hacer el prompt para la foto de los 80?

Algo muy importante es que debes pedir específicamente que se conserve la identidad de la o las personas para que la IA únicamente modifique la ropa, iluminación y el peinado.

Una recomendación también señala que debes evitar hacer referencias a personas reales, fotografías específicas o a marcas comerciales.

Para complementar, también puedes especificar que el retrato tenga como fondo una habitación con pósteres, una discoteca o hasta un lugar de arcade. Cuanto más preciso seas en esta parte, mejor quedará el contexto.

Si la primera imagen que generes no te convence, puedes hacer algunas modificaciones, como especificar qué tipo de ropa, maquillaje o accesorios usar, sin alterar la base.

Este es un prompt que puedes utilizar como base para transformar transformar una foto actual a una de los 80.

“Transforma esta fotografía para que parezca una fotografía auténtica tomada en la década de 1980. Mantén exactamente la identidad, rostro, facciones, edad y expresión de la persona original. Dale una estética de fotografía analógica de 35 mm, con grano fino de película, colores cálidos y ligeramente desaturados, iluminación natural, contraste suave y una textura fotográfica realista, o toques neón si es que aplica.

Viste a la persona con ropa inspirada en los años 80. Añade un peinado voluminoso y maquillaje ochentero de aspecto natural o usa accesorios de la época para complementar la imagen. Evita marcas comerciales o referencias a otra persona real. Coloca a la persona en un entorno urbano de los años 80, con automóviles y edificios de la época desenfocados en el fondo”.

Así de fácil puedes transformar una fotografía actual en una imagen con estética de los años 80. Prueba el prompt, ajusta la ropa, el peinado o el escenario y crea tu propia versión ochentera para compartirla en redes sociales.

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