¿Cuándo comenzarán a bajar las lluvias en México? “Sí va a llover, pero menos”, aclara experto de la UNAM

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¿En qué momento bajarán las lluvias en México? | Fuente: Cuartoscuro

La llegada del fenómeno meteorológico “El Niño“, el cual podría intensificarse a finales del año 2026, acarrea cambios en el clima de México, incluyendo alteraciones próximas en el ritmo de las lluvias que han afectado a la República Mexicana, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias de fuertes a muy fuertes para este viernes en 16 entidades de México, continuando con las precipitaciones intensas como la que se vivió el pasado miércoles durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana ante Chequia en el Mundial.

¿Cuándo comenzarán a disminuir las lluvias en México?

Una consecuencia del reciente episodio de “El Niño” es que las precipitaciones podrían comenzar a disminuir durante el próximo mes de julio, según Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM.

“A partir de julio próximo se espera que en México disminuyan las precipitaciones respecto del promedio. Sí va a llover, porque es la temporada, pero menos”. Jorge Zavala Hidalgo, UNAM

Las lluvias menos intensas se mantendrían en la primavera de 2027 en el centro y sur del país, así como en la península de Yucatán, de acuerdo con el académico universitario.

Cabe destacar que también se esperan precipitaciones superiores al promedio en los primeros meses del próximo año en el noroeste del país, particularmente en Baja California. “Esperamos esos efectos para los tres a cinco primeros meses del año siguiente“, apuntó.

Actualmente, la temporada de lluvias está presente

La temporada de lluvias para 2026 habría comenzado el pasado 15 de mayo y duraría hasta el próximo 30 de noviembre, de acuerdo con reportes retomados por Meteored. El pronóstico del tiempo para este viernes 26 de junio indica:

Lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Veracruz y Oaxaca

(de 50 a 75 milímetros [mm]) en Veracruz y Oaxaca Lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Campeche y Quintana Roo

(de 25 a 50 mm) en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Campeche y Quintana Roo Chubascos (de 5 a 25 mm) en Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán

(de 5 a 25 mm) en Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán Lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Coahuila y Nuevo León

Fuente: SMN

El SMN informó que las precipitaciones son originadas por una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y una vaguada en altura que se extenderán sobre el noreste, oriente, centro y occidente del país, así como los siguientes fenómenos:

Canales de baja presión

Inestabilidad atmosférica

Onda tropical número 12

Ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe

Fuente: SMN

Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, generando posibles encharcamientos e inundaciones.

“Se exhorta a la población a atender los avisos del SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil“, remataron las autoridades.

Las lluvias han empañado los festejos por el Mundial

El propio Jorge Zavala Hidalgo indicó el pasado 10 de junio que las lluvias registradas en México de enero a inicios de junio de 2026 han sido 15% más intensas que el promedio climatológico de los últimos 30 años.

Este fenómeno climatológico se hizo presente en la Ciudad de México durante los distintos festejos por las victorias de la Selección Mexicana en el actual Mundial de 2026.

El pasado 11 de junio, cuando México debutó en el torneo con una victoria de 2-0, los aficionados se vieron sorprendidos por una lluvia torrencial en los festejos desde el Ángel de la Independencia y otros puntos de la capital mexicana.

“Climatológicamente, la mayoría de los días 11 de junio llueve”, recordó Zavala Hidalgo en la previa de la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.

Casi dos semanas más tarde, el 24 de junio, los aficionados volvieron a salir a las calles para vivir la actividad del Tricolor en la justa mundialista y volvieron a resentir los efectos de lluvias intensas en la Ciudad de México.

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