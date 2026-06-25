Venezuela sufrió un “doblete sísmico”: ¿qué es este inusual y peligroso fenómeno?

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¿Qué es un doblete sísmico, también conocido como terremoto doble? | Foto: Reuters

Venezuela sufrió los efectos de un “doblete sísmico” este miércoles 24 de junio, dejando un saldo de 164 fallecidos y 971 heridos, con corte a la mañana de este jueves. A este fenómeno también se le conoce como “terremoto doble” y no es lo mismo que una réplica.

En entrevista con la agencia de noticias EFE, la sismóloga de la Red Sísmica Nacional (RSN) de España, Lucía Lozano, explicó que este es un fenómeno poco habitual en el planeta Tierra.

¿Qué es el inusual “doblete sísmico” o “terremoto doble”?

La sismóloga Lucía Lozano explicó a EFE que el “doblete sísmico” es un fenómeno que ocurre cuando coinciden “dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio“.

Esto es lo que sucedió este 24 de junio en Venezuela cuando dos terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5 grados en escala Richter impactaron con 40 segundos de diferencia, a 23 y 28 kilómetros (km) de distancia en la localidad de Yumare, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

La experta europea aclaró que un “doblete sísmico” o un “terremoto doble” no ocurre con frecuencia.

“No es tan habitual. Lo es más que haya un terremoto principal que rompa a lo largo de toda una falla y que toda la tensión que se va acumulando en la corteza se libere en forma de una ruptura”. Lucía Lozano, sismóloga de la Red Sísmica Nacional (RSN) de España

Lozano también explicó que el terremoto principal puede desencadenar que, en otro segmento de la falla en cuestión o en una muy próxima, se disparen otros terremotos, tal como sucedió este martes en Venezuela.

“Lo que indica es que toda esa zona de ruptura es muy compleja, con procesos de interacción entre las fallas, y por eso se pueden desencadenar dos terremotos así, muy grandes“, explicó la sismóloga de la RSN.

Cabe destacar que, aunque un “doblete sísmico” no es frecuente, algo parecido sucedió también en Venezuela en 2025, cuando en septiembre de ese año coincidieron dos terremotos de 6.2 y 6.3; asimismo, Pakistán vio dos sismos de 7.0 y 6.8 en 1997.

La experta aclara: no fue solo un terremoto largo, fueron dos

La sismóloga Lucía Lozano aclaró que un “doblete sísmico” o “terremoto doble” es difícil de identificar como tal, debido a que los dos sismos ocurren tan seguidos uno después del otro que es complicado distinguir a uno del otro.

“En los registros se mezclan las ondas. A no ser que los equipos de medida estén muy cerca y se vea más la diferencia de las señales”. Lucía Lozano, sismóloga de la Red Sísmica Nacional (RSN) de España

Así como los sismólogos, los habitantes de las zonas afectadas tienden a creer que se trata de un solo sismo. “La población siente sacudidas muy fuertes, muy seguidas, y se puede pensar que se trata del mismo terremoto“, dijo a EFE.

Lucía Lozano también indicó que los terremotos de gran magnitud rompen toda un área, ya que no están localizados en un punto en concreto, sino que rompen a lo largo de una falla.

“Para estas magnitudes podemos estar hablando de longitudes de 150 km de ruptura, por unos 20 o 40 km de ancho. Es un área muy grande“, señaló.

Diferencia entre un “doblete sísmico” y una réplica

Cabe destacar que lo ocurrido en Venezuela este 24 de junio no se trató de un terremoto principal precedido de una réplica de alta magnitud, según la descripción de Lucía Lozano.

Las réplicas son sismos de menor magnitud que ocurren en la misma zona durante los días o años posteriores a un sismo principal, según el USGS.

En el caso de lo ocurrido en Venezuela, el primer sismo fue ligeramente de menor magnitud que el segundo, por lo que no se puede considerar una réplica.

Cabe destacar que el terremoto principal y la réplica suceden a una distancia de entre una y dos longitudes de falla, durante el período previo a que se restablezca el nivel de sismicidad de fondo.

Por lo general, las réplicas representan pequeños reajustes a lo largo de la porción de la falla que se deslizó durante el sismo principal, por lo que la frecuencia de éstas disminuye con el tiempo.

Saldo al momento por el doble terremoto de Venezuela

Al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas por los dos potentes terremotos del miércoles en Venezuela, que provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población.

La zona más castigada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país. En un primer balance, había hablado de 32 muertos y más de 700 heridos; sin embargo, las cifras han subido con el paso de las horas.

El primer sismo de magnitud 7.2 ocurrió a las 18:04 horas (tiempo local) con su epicentro 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el USGS.

Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7.5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del propio USGS.

Tal fue la potencia de estos terremotos que se sintieron hasta en Colombia, donde sonaron algunas alarmas, constató la agencia AFP. Según la presidenta interina, también hubo 30 réplicas.

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