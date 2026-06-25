Eclipse solar total más largo del siglo XXI: ¿cuándo será y dónde se verá?

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Conoce dónde podrá verse y a qué hora ocurrirá. Foto: Shutterstock

El eclipse solar total más largo del siglo XXI ocurrirá el próximo 2 de agosto de 2027, con una duración aproximada de 6 minutos con 22 segundos, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Este fenómeno astronómico será uno de los más extensos del siglo y no se repetirá con una duración similar hasta dentro de 159 años.

Aunque se trata de un evento de gran interés científico y astronómico, no será visible desde México, ya que su trayectoria se concentrará en otras regiones del planeta.

¿Dónde será visible el eclipse solar de 2027?

Según el portal especializado theskylive.com, el eclipse podrá observarse principalmente en regiones del norte de África, Medio Oriente y el sur de Europa.

La NASA detalla que la mayor duración del fenómeno se registrará en Egipto, especialmente en las ciudades de Luxor y Asuán, donde el eclipse total alcanzará su punto máximo.

La trayectoria del evento comenzará en Marruecos y el sur de España, avanzará por Argelia y concluirá en zonas de Yemen y la costa de Somalia.

En total, alrededor de 88.9 millones de personas podrán ver la fase total del eclipse, mientras que más de 931 millones lo observarán de forma parcial.

Horarios del eclipse solar de 2027

El fenómeno tendrá una duración récord y se desarrollará en distintas fases:

Inicio del eclipse parcial: 07:30:11 horas (CDMX: 01:30:11)

Inicio del eclipse total: 08:23:29 horas (CDMX: 02:23:29)

Máximo del eclipse: 10:06:40 horas (CDMX: 04:06:40)

Fin de la totalidad: 11:49:54 horas (CDMX: 05:49:54)

Fin del eclipse parcial: 12:43:10 horas (CDMX: 06:43:10)

Las autoridades astronómicas destacan que el fenómeno no será visible desde territorio mexicano debido a su ubicación geográfica.

Un fenómeno que no se repetirá en más de un siglo

De acuerdo con el portal especializado EclipseWise.com, un evento de características similares no volverá a ocurrir sino hasta el año 2186, cuando se prevé un eclipse aún más largo, de 7 minutos y 29 segundos aproximadamente.

Además, la NASA y otros organismos astronómicos han señalado que este tipo de eclipses de gran duración son poco frecuentes, lo que convierte al de 2027 en uno de los más relevantes del siglo.

Próximos eclipses y visibilidad en México

Aunque el eclipse de 2027 no podrá observarse en México,el siguiente eclipse solar total visible en el país ocurrirá el 30 de marzo de 2052.

La umbra atravesará el este del territorio nacional, cruzará el Golfo de México y terminará su recorrido en el océano Atlántico.

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